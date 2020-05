Több mint 83 milliós megszorítás Ercsiben

Korábban még csak tervben volt, de május elejére biztossá vált, hogy Ercsiben – a polgárőrséget kivéve – meg kell vonni a támogatásokat a civil szférától, hogy a költségvetés egyensúlya némileg helyreálljon. Emellett a városvezetés is lemondott a tiszteletdíjairól.

Ahogy korábban is írtunk róla, a járvány a vállalkozókat súlyosan érintette a városban, és az előre betervezett bevételek biztosan nem érkeznek be a kasszába. Egy hónappal ezelőtt még Szabó Tamás, a település polgármestere is reménykedett valamelyest, ám a csoda elmaradt. Az ingatlanértékesítésekből betervezett 100 milliós nagyságrendű tételek elúsztak (nőtlen tiszti szálló eladása, három ipari terület értékesítése), ráadásul a védekezés költsége sem volt előzetesen bekalkulálva. Emiatt át kellett szabni a költségvetést, ami szigorítást vont maga után.

– Legnagyobb sajnálatomra május 1-jével meg kellett húzni a nadrágszíjat: visszavontam a közalkalmazotti jutalmakat, a sportkör, a nyugdíjasklub támogatását, elvontuk a városvezetők (polgármester, képviselők) tiszteletdíjait, valamint az egyéb térítéseket és a cafeteriát. Az intézkedés a polgárőrség támogatását nem érinti, ők az elmúlt két hónapban emberfeletti munkát végeztek. A megszorításokkal 83,5 millió maradt bent az önkormányzatnál. De félő, hogy így sem lábalunk ki a gödörből. Attól tartok, a szeptemberi adóbevétel – a gépjárműadó 40 százalékos elvonása és várhatóan az ipar­űzési adó megcsappanása miatt – kevesebb lesz, mint ami a stabil működéshez szükséges. Így nem zárható ki az újabb hitel felvétele, amelyet június végével kell igényelnünk – zárta a városvezető.