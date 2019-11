Több megyei településen is csatlakoztak a 10 millió fa elnevezésű környezetbarát mozgalomhoz

Július 9-én Bojár Iván András építész írt egy posztot a nagy közösségi oldalon a klímaválsággal kapcsolatos aggodalmairól.

– Július 9-én Bojár Iván András építész írt egy posztot a nagy közösségi oldalon a klímaválsággal kapcsolatos aggodalmairól. Ennek végén fogalmazta meg, ő azt tartja a legjobb megoldásnak, hogy ültessünk minél több fát. Árnyékoljuk be az országot! Ültessünk annyi fát, ahány ember lakik Magyarországon! Ezt kerekítettük 10 millióra. Mindenki mondhassa el, hogy az ő saját karbonlábnyomát ellensúlyozandó van egy fája Magyarországon – kezdte el mesélni Kecskés Tímea, a mozgalomhoz csatlakozó Fehérvár és környéki csoport szervezője, két ásás között, mi is a 10 millió fa gyökere.

– Végül is nyitottam egy csoportot a közösségi oldalon. Elég gyorsan összejött több száz ember. Eközben a fő szervezők ki is tűzték a dátumot, legyen november 9-e az ültetés napja – tette még hozzá.

Timiék gyűjtésbe fogtak, bizalomra alapozva, egyelőre egy saját bankszámlaszámot megadva.

– Megkezdtük az egyeztetést a Városgondnoksággal is, ahol elmondták, mi fán terem a faültetés: meg kell nézni, az adott helyen milyen a talaj, milyen növények vannak. Olyan fákat érdemes ültetni, melyekkel jól „kijönnek” a környezetében élő növények – taglalta Timi.

A körülbelül 30 fős önkéntes csapat Tác-Gorsiumban 16, Székesfehérváron, a Vásárhelyi úti lakótelepen 35 facsemetét ültetett el.

Folytatás Úrhidán, november 17-én 9 órakor. Ott 45 fa elültetése a terv, a helyi önkormányzattal együttműködve, az Arany János utcai szabad­időparkban.

A hétvégi költségekkel kapcsolatban érdekes, hogy a félmillió forintos célösszegből sokáig csak 140 ezer volt meg, amelyet aztán valaki egy nagy utalással kiegészített az utolsó pillanathoz közel. Persze támrudakat, egyéb kiegészítőket is kellett vásárolniuk, ezek is a fenti összegből kerültek ki.

Jövő évi céljaik, hogy utak mentén, autópálya-lehajtóknál, amolyan „senki földje” területek ültessenek.

Természetesen nem csak Timiék csatlakoztak az országos akcióhoz. Perkátán fél tucat facsemetét ültettek el november 9-én a Győry-kastély kertjében.

– A kastélykerti fák amellett hogy javítják a levegő minőségét, megkötik a port, árnyékot adnak, valamint hozzájárulnak a most aktuális klímavédelemhez, részét képezik majd egy kialakulóban lévő arborétumnak. A faültetési program ezzel nem fejeződött be Perkátán. A Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület további 500 fiatal tölgyfacsemetét szán a kastélykertbe – tudtuk meg az egyik résztvevőtől, Vigh Györgytől.