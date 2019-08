Több kilométeren át húzódnak az Igaron élők ügyei

A Dél-Fejérben található település három részből áll: Igarból, Igar-Vámpusztából és Igar-Vámszőlőhegyből. A két „szélső” településrész között 10 kilométert kell leküzdenie az utazónak.

Mindez a mindennapi életet sem könnyíti meg: mire a közfoglalkoztatottak a település egyik végéből a másikba érnek, ismét kezdhetik a fűkaszálást. Néhányan közülük most szabadságra is mehettek, hiszen többen a dádpusztai Ozora fesztiválon dolgoznak – amint a falu lakóinak egy része is a helyszínen tartózkodik.

Bognár János jelenlegi polgármester a következő ciklusban legfeljebb képviselőként szeretne indulni, segítve a következő elöljáró munkáját. A tervezett fejlesztések között – amelyek jobbára a következő településvezető feladatai lesznek – szerepel rendezvénysátor-beszerzés, az óvodai nyílászárók cseréje, az épületen belül a vizesblokk felújítása, a játszótér bővítése, az orvosi lakás felújítása, orvosi eszközök beszerzése (ez utóbbi már egy nyertes pályázat), valamint Igaron zártkerti út építése és Igar-Vámszőlőhegy vízrendezése.

Az igari és igar-vámi vízhelyzet megoldódott, jelenleg e két településrész ivóvízminőségének javítása zajlik.

Az eltelt években vis ­maior támogatásból útépítésre és útfelújításra is jutott forrás, illetve további pályázati lehetőségekkel a polgármesteri hivatal előtti terület térkövezése és az I. világháborús emlékmű felújítása is megvalósulhatott. A mindennapi munkát egy tanyagondnoki gépjármű segíti, a biztonságérzetet pedig a telepített kamerarendszer növeli.

Az igariak következő nagy eseménye a szeptember 14-ei idősek napja lesz.