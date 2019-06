Több helyen rossz a lift a megyében a vasútállomásokon – Utánajártunk!

Több helyen rossz a lift a megyében a vasútállomásokon, emiatt az aluljáróba még csak-csak le lehet valahogy jutni, de onnan feljutni egy peronra betegen, kerekesszékkel vagy babakocsival néhol szinte lehetetlen. A MÁV kiragasztott közleményei nem nyugtatják meg az utazóközönséget, mert egy babakocsit fel lehet kapni kis segítséggel, de egy nehezen mozgó, esetleg mozgássérült embert nem lehet kitenni ennek.

Az akadálymentesítés nem egy opció, hanem előírás, és nemcsak a közlekedésben

A vonatok egyre szebbek, a bennük úszó levegő egyre hűvösebb és tisztább, mert a légkondicionálók miatt bezárt ablakokból már nem gomolyog a vagonok által felkavart por, mely a fekete bazaltdarabok közül röppen fel a szerelvények érkezésekor. A modernebb és kényelmesebb ülések között kanyarog a free-wifi, de mindez hiába, ha a hibás felvonók miatt nem jutunk ki a peronra, hogy ezeket a változásokat élvezzük is. Itt van a nyár, és az egyébként is hatalmas autóforgalom tovább emelkedik, így hát tanácsos lenne minél több embert arra buzdítani, hogy használják a helyközi tömegközlekedést. Ami elromolhat, az el is romlik, ez nem vitás, de a javítás túl hosszú időt vesz igénybe. Olvasóink is jelezték a liftek problémáját, és mi magunk is végigfutottunk a pályaudvarokon.

Ez év végére liftjavító szakembereket képez a vasúttársaság

Azt tapasztaltuk, hogy bár a Velencei-tó partján minden személyfelvonó működött ottjártunkkor, a martonvásári állomáson már más volt a helyzet. A 3-4-es vágányhoz felvisz a lift, de az 1-2-es csak a lépcsőn keresztül közelíthető meg. Székesfehérváron több vágány és lift van. A váróteremből induló felvonó működik, de az L3-as lift ajtaja zárva maradt, hiába nyomtuk a gombot. Csak egy közlemény áll rajta, mely tudatja a nyilvánvalót: A lift nem működik. Nyolcvankét utasforgalmi felvonót működtet országszerte a vasúttársaság. A megkeresésünkre kiadott közleménye szerint kiemelt feladat, hogy ezek a műszaki eszközök a váratlan meghibásodások és a sorozatos rongálások ellenére is kiszámíthatóan és stabilan működjenek. A liftek üzemkészsége a statisztikai adatok szerint a 2017-ben átlagos 60 százalékról 2019 tavaszára 80 százalék fölé emelkedett. A meghibásodásokban leginkább a Budapest–Székesfehérvár vonal érintett, pedig minden felvonót működőképessé tettek 2019. március végére.

A személyi felvonók esetében tapasztalt leggyakoribb probléma a rongálás. A Székesfehérvár felé tartó vonalon megtörtént, hogy az idő- és költségigényes javítás után, az átadás másnapján a liftet újra tönkretették a vandálok. A székesfehérvári felvonókat 2015-ben helyezték üzembe, még garanciálisak. Az üzemeltetés jellegű meghibásodásokat soron kívül elhárítják, a garanciális hibák javítása érdekében a NIF Zrt. veszi fel a kapcsolatot a kivitelezővel. Mint megtudtuk, jelenleg is vannak olyan meghibásodások, melyek alaposabb vizsgálatot igényelnek, a hibák okainak pontos behatárolása folyik, amik lehetnek kivitelezői, anyag-, illetve technológiai és konstrukciós hibák. A garanciális javításokat a kivitelező cég térítésmentesen végzi el. Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet megoldani a mozgáskorlátozottak utazását, a MÁV-START a következőt válaszolta: A mozgáskorlátozott utazások szervezése során az előre bejelentett utazásoknál a társaság tájékoztatja az utasokat a liftek üzemen kívül helyezéséről, és a peronok megközelítési és elhagyási lehetőségeiről. Előre be nem jelentett utazások esetén az érintetteket ezekről az információkról a megállóhelyen kihelyezett hirdetmények tájékoztatják. Az akadálymentesen igénybe vehető szolgáltatáshoz joga van mindenkinek, így spontán is elindulhat valaki egyik városból a másikba vonattal.

Elég kellemetlen, hogy nem mehet valaki kerekesszékkel csak úgy, mint mások, könnyedén, egyik helyről a másikra, de úgy még inkább, hogy szólni kell telefonon a forgalmi személyzetnek.

A fehérvári hibás lift ajtaján díszelgő falragasz mondandójának az a lényege, hogy hívjunk fel egy fővárosi telefonszámot, ahonnan majd utasítják a fehérvári személyzetet, akik majd valahogy felkísérik az akadályokba ütköző utazót körbe, a peron budapesti vége felől oda, ahová a liftnek kellene pár másodperc alatt eljuttatnia őt. A vasúttársaság is tudja, hogy ez így nem tartható állapot, és elkövet mindent, hogy lépést tartson a rongálókkal, akik érthetetlenül sok időt, erőt és energiát fektetnek abba, hogy a vastag biztonsági üveget, az acélfülkét, vagy annak kezelőfelületét addig gyötörjék, amíg elérik, hogy ne működjön a lift megfelelően, vagy inkább sehogyan sem. A nagyobb volumenű pályafelújítások során, a korábban telepített egyes felvonók hibáinak értékelése és az átfogó javítása a kivitelező részéről jelenleg is folyamatban van. A javítást külső vállalkozó végzi, ami miatt gyakran nincs azonnali beavatkozás. Az erre fordított összeg változó, hiszen a meghibásodás jellege adja meg a javítási költség nagyságát. A pénz mindig fontos, de első az utas, ezért stratégiát váltott a vasúttársaság. Hogy gyorsabban és hatékonyabban lehessen elvégezni az ellenőrzéseket javításokat, a MÁV év végére liftes szakembereket képez.