Több helyen is várják a megyei gyaloglókat

Nagyjából tucatnyian gyűltek össze a Világ Gyaloglónapok első eseményén, hogy együtt tegyék meg a szép, napsütéses, bár kissé szeles időben a Palotavárosi-tavak körüli mintegy 5 kilométer hosszú utat.

A rendezvénysorozat célja a gyaloglás népszerűsítése. A séta rendszeresen űzve alkalmas eszköz az egészség megtartására, társakkal, barátokkal, családtagokkal közösen pedig remek időtöltés is. Nem igényel különösebb anyagi ráfordítást, speciális eszközt, bármely életkorban, mindenféle sportmúlt nélkül is elkezdhető. Az ötlet még a 60-as években született meg a szabadidősport világszervezeténél, a Magyar Szabadidősport Szövetség 1998 óta szervez gyaloglórendezvényeket. A megyében a Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség égisze alatt fut a program és nem csak Fehérváron, de október 13-án Iszkaszentgyörgyön és Kisapostagon, október 19-én pedig Beloianniszban is várják a gyalogolni vágyókat.

A megyeszékhelyen vasárnapig minden nap lesz gyalogtúra. Október 9-én 16 órától a Halesz ligetbe várják a gyaloglókat, ahol a fitnesz gépektől indul az útvonal. Szombaton 10 órakor a Sóstó Természetvédelmi Területen, a Szárcsa utca felöli bejárattól indul a program. A körülbelül 5 kilométeres gyaloglás a Gárdonyi Géza Művelődési Háznál zárul. Vasárnap 10 órakor az Aranybulla emlékműtől a Bánya-tó érintésével a Milleniumi emlékműig lehet gyalogolni, míg a Bregyó-közi Sportcentrumból 10 órakor indul a felsővárosi séta, amely a Rózsa ligetet, a Zichy ligetet és a Szent Sebestyén-templom is érinti. A részvétel minden esetben ingyenes.