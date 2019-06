Több évtized után felújítják a fehérvári bölcsőde konyháját

A Székesfehérvári Csemete alapítvány Budai úti bölcsődéje nagy változások előtt áll – sőt, a felújítás már zajlik!

A munkálatok hétfőn kezdődtek, s a tervek szerint három hét alatt be is fejeződnek. Az önkormányzati tulajdonú, de az alapítvány által használt intézmény felújítását a város vállalta – erről már korábban is szó esett, legutóbb az alapítvány januárban megtartott tizennyolcadik születésnapi és egyben farsangi ünnepségén. Most a főzőkonyha „került terítékre”.

A Csemete bölcsőde Budai úti „székhelyét” pénteken nyilvánították munkaterületté, a munkálatok hétfőn kezdődtek.

– Harmadik éve már, hogy a tulajdonos önkormányzat jóvoltából részletekben megújul az épület. Az első a tetőszerkezet megújítása, a szigetelés elkészítése volt, ezt követte tavaly a csoportszobákban a nyílászárók panelcseréje. Ezúttal a konyha a soros – idézte fel az épület fejlődési fázisait Palkovics Józsefné, a Csemete alapítvány kuratóriumi elnöke, aki többször is hangsúlyozta: a városvezetésnek – köztük Cser-Palkovics András polgármesternek és Horváth Miklósné önkormányzati képviselőnek –, illetve a városgondnokság szakembereinek, Hollósi Tamás beruházási és karbantartási igazgatónak sokat köszönhetnek. Utóbbi – a kivitelező városgondnokság képviseletében – elmondta, kőművesként már negyven évvel ezelőtt részt vett az épület felhúzásában, így jól tudja, nagy

szükség van a megújulásra.

A bruttó 32 millió forint értékű felújítás keretében egy modern főzőkonyha létesül itt (benne új gépekkel, nyílászárókkal, padozattal, előkészítővel), valamint a konyhai dolgozóknak egy külön ebédlőt is kialakítanak. A fennmaradó mintegy húszmillió forintot a további nyílászárók felújítására költik. A bölcsőde kettő helyett három héten át szünetel, de a tervek szerint július 8-ától már ismét fogadja a csemetéket.