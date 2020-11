Több csákvári utca is megújul

Az elmúlt hetekben sok, országos úthálózatfejlesztéssel kapcsolatos döntés látott napvilágot. Ezek a Fejér megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületben 11 útszakaszt érintenek.

A közel 11 milliárd forintból megvalósuló fejlesztések között szerepel a Csákvárt Gánttal összekötő 8121-es út, a Móric majori bekötőút, valamint a 8126-os jelű, Sörédről induló, eddig a Szabadság térig átadott út további felújítása a felcsúti körforgalomig. De ide sorolható például az M1-es autópálya júniusban átadott szárligeti lehajtójától a falu belső részéig vezető út felújítása is.

A Gántra és a Móricba vezető út rendebetétele régi adósság. A Móric majori bekötőút talán már aszfaltos útnak sem nevezhető.

Annyira rossz állapotban van, hogy gépkocsival gyakorlatilag használhatatlan. Márpedig ott 70–80 ember él, akik napi szinten járnak iskolába és dolgozni. Nem sokkal jobb a Gántra vezető út állapota sem, amelyen a mostani csatornázási munkálatok tovább rontottak. Tervek szerint a 8121-es utat végig – a Gánti, a Petőfi és a Kálvin utcákat érintően –, egészen a Dózsa György utcai kereszteződésig újítják fel.

– Mivel a csapadékvíz-elvezetési munkák terveit már 2015-ben elkészíttettük, így az önkormányzatnak tulajdonképpen nem kerül semmibe az említett utak felújítása, amelyekre a forrást az utak tulajdonosa, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyerte – árulta el Illés Szabolcs, Csákvár polgármestere, aki a 8126-os út felújításának folytatásához kapcsolódóan azt is elmondta, szeretnék a munkákkal egyidejűleg a Szabadság tér–Kossuth utca, valamint a Kossuth–Rákóczi–Berényi utcák kereszteződését is biztonságosabbá tenni. A lámpás kereszteződés vagy szerencsésebb esetben körforgalom kialakítását az utóbbi időben erősen megnövekedett forgalom teszi szükségessé. A 8126-os út tervezése már folyamatban van, ebből derül ki majd az is, hogy az út műszaki adottságai melyik megoldást teszik lehetővé a városban. A munkálatok várhatóan jövőre indulnak.