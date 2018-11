Több állomásos pihenő: új padok az enyingi főút mentén

Aki járt már Enyin­gen, tudhatja: a főút bizony hosszan átszeli a várost. Így aki egyik pontból a másikba sétálna, annak olykor-olykor hosszú utat kell megtennie.

Részint ezt a többméteres, kilométeres sétát hivatott könnyíteni az Enyingi Városvédő- és Szépítő Társaság által újonnan kihelyezett néhány pad is.

– Társaságunk egy nagyobb összeget gyűjtött össze, főként önkormányzati támogatásból. Úgy döntöttünk, ezt a pénzt padokra fordítjuk. Összesen hat darabot vettünk, ezek közül kettőt már ki is helyeztünk a polgármesteri hivatal elé – felelte megkeresésünkre Méreg János önkormányzati képviselő, a társaság elnöke, aki motivációjukról is szólt: – Azt szerettük volna, hogy legyen egy-egy hely a főutcán, ahol az idősek megpihenhetnek, a fiatalok pedig nézelődhetnek, beszélgethetnek.

A megrendelt padokat személyesen is szemrevételez­tük: masszívak, környezetükbe szépen illeszkednek. Talapzatukat egy enyin­gi építési vállalkozó készítette, készíti.

Mint kérdésünkre Méreg János elmondta, a további négy pad várhatóan az ősz folyamán kerül ki a Kossuth Lajos utca páros oldalára, így a Turul- és az Árpád-szobor közelébe, valamint a munkaügyi központ és a katolikus templom elé. A jövőben a padokhoz illő kukák beszerzését, elhelyezését is ter­vezik, amire szintén nagy igény van a városban.