Tízhektárnyi mezőn terül el az új versenyközpont Seregélyesen

A vártnál jóval nagyobb nézőközönség gyűlt össze a Seregélyes-Szőlőhegy határában épített gokart- és autós tanpálya ünnepélyes megnyitójára.

Még maguk a rendezők és a szervezők sem várták azt a 150-200 egybegyűltet, akik kíváncsiak voltak a Mihályi András által megálmodott és megalkotott versenypályára. A rendezvényen felszólalt többek között Varga Gábor országgyűlési képviselő, illetve Kismarty-Lechner Gábor többszörös magyar bajnok autóversenyző.

Az eseményt Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg beszédével, aki először azt a történetet mesélte el, amikor tudomást szerzett arról, hogy a környéken egy gokartpályát szeretnének építeni. Mikor hallott a tervről, úgy gondolta, egy kisebb, hétköznapi pálya lesz Seregélyesen, ám a tervek megismerése és az idő múlása után rájött, hogy ez bizony egy komoly, európai léptékkel is magas színvonalú projekt.

Őt Kismarty-Lechner Gábor követte a mikrofonnál, akinek autóversenyzőként – és tősgyökeres székesfehérváriként – közel áll a gokart és a gokartpálya a szívéhez. Kiemelte, hogy a turizmus növelése mellett az utánpótlás-nevelés is legalább olyan fontos feladata a létesítménynek, s ennek különösképpen örül, főleg, mert a két idősebb fia is az autósport iránt érdeklődik.

Több mint egy kilométer hosszú aszfaltcsík terül el a Seregélyes-Szőlőhegy oldalában, melynek szélessége hattól tíz méterig terjed. Nemcsak kinézete, de a jellemzői is egy versenypályához hasonlítanak, hiszen többek között a kopóréteg is a versenyeken látott minőséget képviseli. A rendezvény megnyitója után a felszólalók egy magyar színeket ábrázoló szalagot vágtak át, ezzel hivatalosan is megnyílt a seregélyesi gokartpálya. Az egybegyűlteket végül egy igazi házias ebéddel vendégelték meg a szervezők.