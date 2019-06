Tizenötödik alkalommal rendezik meg az európai dísznövény- és kertművészeti napokat

Mintha a Nap is csak erre várt volna, váratlanul kivilágosodott az ég a kastély felett, hívogatva a kertek szerelmeseit egy izgalmas túrára.

És jöttek is szép számmal, a patinás épület előterében, az üde zöld pázsitra parkolva. A betérőket lelkes óvodások várták, sárga papírvirággal és zöld kartonra ragasztott útra való bölcsességgel. Az úton tovább haladva a hátsó udvar tárul elénk, amely eleve egy kiállítás, akkor is, ha nincs ott rendezvény, hiszen olyan, mint egy arborétum. Minden fának neve, besorolása és az idősebbeknek természetesen történetük van. Az évszázadok tudásának magasságából tartottak árnyékot a tűző napon a kiállítók sátrainak.

Matuzsálemek árnyékában csodálható meg minden, ami kert

Nem lehet felsorolni, hogy mi mindent láthatunk, hiszen nem hiányzik innen semmi, amire szükség lehet egy kertben, legyen az munkagép, kéziszerszám vagy dekoráció és természetesen virágok ezrei és csemeték százai, cserépben, lógó kosarakban, és még sorolhatnám. Az üzemeltető cég ügyvezetője, Szabó Szabolcs kérdésünkre elmondta, a péntek inkább szakmai nap, ilyenkor a látogatók száma félezer körül mozog, de a szombat és a vasárnap már igazi látványosság, ahol évente átlagosan 8-10 ezer ember fordul meg. Fél egykor a régóta nem tapasztalt tűző napon köszöntötte a megjelenteket, tolmács segítségével, a Francia Köztársaság nagykövete, Pascale Andreani, aki elmondta, hogy ez a rendezvény beilleszthető az Európai kertek programba. A nagykövet szerint ez egy remek alkalom felhívni a figyelmet arra, hogy milyen a viszonyunk a természettel, illetve a biodiverzitással.

A biodiverzitás biológiai sokféleséget jelent. A földön sok faj él, de nemcsak a fajok sokaságát értjük alatta, hanem a fajon belüli variációkat és az élőlényegyüttesek változatosságát is.

A francia után a román nagykövet, Marius-Gabriel Lazurca köszöntötte a megjelenteket. A rendezvény házigazdája egyébiránt Károlyi György és párja, Angelica asszony. Finnország képviseletében a FinnAgora igazgatója, Cita Högnabba-Lumikero beszélt, aki nagyon örült, hogy itt lehet. Hozzátette, bár hazájában más a klíma, a szaunák mellett azért nagyon szeretik a növényeket és a szép kerteket.

Angelica asszony is nagy szeretettel köszöntött mindenkit francia nyelven, és tolmács segítségével invitálta a megjelenteket, hogy ne csak a kertben, hanem a kastély épületében és pincéjében található érdekességeket, kiállításokat is látogassák meg.

Kiállítókat is kérdeztünk, így például Fűrész Attiláné Sörédről elmondta, hogy hat éve hozza ide a virágait. A piacot nem igazán szereti, de ennek a helynek a hangulata rabul ejti.

Angyal Zsuzsanna keramikus kétévente érkezik ide Csókakőről. Idén a pincebejáratnál kis kiállítást is nyitott, melyet a sváb süteményhez használt eszköz, a kvircedlinyomó ihletett.