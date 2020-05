Tizennyolc hónap múlva újra élettel telhet meg a Szent István Király Múzeum

Akik kimerészkednek a belvárosba, láthatják: a Fő utcai Rendház épület előtti teret mobil kordonokkal részlegesen lezárták a szak­emberek.

Az előző hónapokban már kiürült az épület: elköltöztek a dokumentációk és a leletanyagok. A helyszínt a napokban vette át a kivitelező, s lényegében azonnal munkának is látott. Jelenleg kisebb, feltáró bontások zajlanak, a nagyobb munkálatok várhatóan a jövő héten kezdődnek el – ez három cserépkályhát is érint, amelyek közül kettőt az elbontást követően a múzeum raktárában helyeznek el. Nem mellesleg a Szent István Király Múzeum Rendházépületének rekonstrukciójáról egy még januárban megjelent kormányhatározat szól, amely ugyan alapvetően az Árpád-ház Program részeként a „Királyok és szentek. Az Árpádok kora” című kiállítás megvalósításáról rendelkezik, ehhez kapcsolódva lehetővé teszi a méltó helyszínt adó Rendház felújítását is.

Ennek köszönhetően korszerűsítik a 250 éves – védett történelmi értéknek számító – épületet, valamint ugyanitt új előcsarnokot hoznak létre a gazdasági udvar beépítésével. Ez a helyiség nemcsak a közönség fogadására lesz alkalmas, de ruhatár és vizes­blokk is helyet kap ezen a „részlegen”. A felújítást követően a falrendszer alapvetően változatlan marad; a szabályozott légállapotú kiállítóteret gépészeti és elektromos korszerűsítés teszi lehetővé az exkluzív időszaki és állandó kiállítások idejére. Emellett – gondolva a műtárgyak védelmére – biztonságtechnikai rendszert is kiépítenek az épületben. A látogatók tájékozódását digitális tárlatvezetői rendszer segíti majd, amely a múzeumi időtöltést remélhetőleg élvezetesebbé, szórakoztatóbbá és hasznosabbá teszi a tudás és az üzenet átadását támogató automatizált funkciókkal. A kijelölt nyomvonal a több mint nyolc méter belmagasságú térből a galériaszintre vezető lépcsőtől indul – értesültünk Székesfehérvár honlapjáról.

Az épület természetesen nemcsak a kiállításoknak ad majd helyet, de a múzeumi adminisztrációs munkának is. További örömhír, hogy a kivitelezésnél az akadálymentes közlekedés megoldására is gondolnak: egy liftet építenek ki a Rendházban, amely még a műtárgyak szállítására is alkalmas lesz. A rekonstrukció értéke bruttó 4,8 milliárd forint, a kivitelezésre – a megállapodás szerint – 18 hónap áll rendelkezésre.