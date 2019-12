Tizenegy megyei helyszínen gyűjtötték a dobozokat

Szerdán a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusáról több mint kétszáz cipősdoboz ajándékot szállított el a Baptista Szeretetszolgálat.

A 23 évvel ezelőtt Velencén alapított segélyszervezet az adventi időszak kezdetétől máig országszerte 350 gyűjtőponton várta a cipősdobozokat. Közülük az egyik volt a Corvinus Budai úti campusán kialakított gyűjtőhely, ahol több mint száz cipősdoboz meglepetést gyűjtöttek: ehhez érkezett még tegnap a seregélyesi Hétszínvirág Baptista Óvoda és Bölcsőde másik száz doboza. Amikor a segélyszervezet munkatársai eljöttek a szállítmányért, őket Mezőszentgyörgyi Dávid rektori megbízott, Horváth Béla campus igazgató, Suplicz Zsolt kommunikációs szakértő, valamint két lelkes hallgató, Gáspár Csilla és Kovács Krisztián fogadta. Suplicz Zsolt elmondta: a tavalyi sikeres gyűjtés után a hallgatók idén már teljesen önállóan csatlakoztak az akcióhoz.

Az intézmény mindenben támogatta őket, hiszen számukra fontos, hogy az oktatás mellett részt vegyenek a megyeszékhely mindennapjaiban, erősítsék a campus társadalmi szerepvállalását a közélet, a kultúra és természetesen a jótékonykodás területén is. A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán egyébként január 17-én lesz a következő nyílt nap, ahol bemutatják tevékenységüket.

A Baptista Szeretetszolgálat sorrendben 16. Cipősdoboz Akciójának köszönhetően az elmúlt években több mint félmillió rászoruló kisgyerek ünnepét sikerült szebbé tenni. Ahhoz, hogy idén is hasonló sikereket érhessenek el, elengedhetetlen volt az olyan összefogás, mint amilyen például a Corvinuson is tapasztalható volt. De nemcsak ajándékdobozokat készítő adományozókat vártak a gyűjtőpontokra, a programhoz önkéntesek is bátran csatlakozhattak. A Baptista Szeretetszolgálat utóbbi esztendőkben útjára indított „Legkreatívabb Cipősdoboz” versenyét ebben az évben is folytatják, a beérkezett dobozok közül díjazzák majd a leglátványosabban, legötletesebben elkészített ajándékcsomagot.