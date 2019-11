Tizenegy Fejér megyei gyűjtőponton várják az ajándékokat

Egyebek mellett több fehérvári gyűjtőpont is várja a dobozolókat, miután a Baptista Szeretetszolgálat elindította idei, immár tizenhat éves Cipősdoboz Akcióját.

A huszonhárom évvel ezelőtt Fejér megyében, Velencén megalapított segélyszervezet az adventi időszakban, december 19-ig várja a cipősdoboznyi ajándékokat országszerte több mint háromszáz gyűjtőponton. Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat – egyébként Székesfehérváron élő – ügyvezető főigazgatója a jótékonysági kampányról elmondta: idén 60 ezer cipősdoboz összegyűjtését célozták meg, s ennek érdekében az online gyűjtés már korábban elkezdődött, hogy ezzel gyorsabbá és egyszerűbbé tegyék a dobozkészítést elsősorban azok számára, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak személyesen ellátogatni a gyűjtőpontok egyikére. A Baptista Szeretetszolgálat akciójának köszönhetően az elmúlt években sikerült mintegy félmillió rászoruló kisgyerek ünnepét szebbé tenni, ám ahhoz, hogy idén is hasonló sikereket érhessenek el, elengedhetetlen az összefogás. A 1355-ös adományvonal hívásával bárkinek lehetősége van 300 forinttal támogatni az akciót. Nemcsak dobozokat készítő adományozókat várnak a gyűjtőpontokra, a programhoz önkéntesek is bátran csatlakozhatnak.

A Baptista Szeretetszolgálat utóbbi esztendőkben útjára indított „Legkreatívabb Cipősdoboz” versenyét ebben az évben is folytatják, a beérkezett dobozok közül díjazzák a leglátványosabban, legötletesebben elkészített ajándékcsomagot. Idén is megszervezik az akció látássérült gyerekekre fókuszáló (L)átható Szeretet programját. A kampány lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az ajándékozásra jelentkező dobozolók személyre szabott cipősdoboz ajándékot készíthessenek. Folyamatosan gazdára találnak majd az ajándékok: tavaly, amikor Chuck Norris amerikai filmszínész is a Cipősdoboz Akció vendége és támogatója volt, sikerült mintegy 57 ezer dobozt összegyűjteni és átadni a rászoruló gyerekeknek. A székesfehérvári gyűjtőpontok: Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus (Budai út 43.), Meló-Diák Észak-dunántúli Iskolaszövetkezet (Budai út 16.), Hello English Nyelviskola (Deák Ferenc utca 13.), Kodolányi János Egyetem (Fürdő utca 1.), OIL benzinkút (Zámolyi út), Plazma Pont (Jancsár köz 5.), Reménység Háza könyvesbolt (Széchenyi út 24.), Zöldbogyóka Családi Bölcsőde (Pozsonyi út 11.). Dunaújvárosban az Aranyvölgyi úti, Szabadbattyánban a József Attila utcai, Nagyvenyimben pedig a Fő utcai OIL benzinkúton lehet még leadni a cipősdobozokat.