Tíz éves a fehérvári Tourinform

Jubileumi turisztikai konferenciával ünnepelt csütörtökön az idén tíz éves Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

A fehérvári Tourinform Iroda legújabb „munkatársa”, az Alba Innovár népszerű robot személyisége, Alba köszöntötte elsőként a térség turisztikai szakembereit azon a konferencián, melyen a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 10 éves jubileumát ünnepelték. A jövő és a múlt ötvözése – hiszen a Hiemer-ház adott otthont az eseménynek – a megyeszékhely egyik fő profilja, így remek kezdés volt ez a konferencián. – Székesfehérvár 2009-ben elkötelezte magát a turizmus fejlesztése mellett. Ahhoz azonban, hogy a célokból és víziókból valóság legyen, kellett valaki, aki küldetésének érezte azok megvalósítását, és töretlenül hitt abban is, hogy a kulturális turizmusnak van létjogosultsága városunkban. Brájer Éva Székesfehérvár kultúráért és turizmusért felelős alpolgármestereként irányította és felügyelte ezt a munkát – mondta Závodszky Noémi, a konferencia háziasszonya és köszönte meg az alpolgármester asszony munkáját.

Tíz év nagyon komoly lehetőség arra, hogy összefoglaljuk az eddigi eredményeket és a kihívásokat egyaránt – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester, hozzátéve, hogy ha csak a vendégéjszakák számát nézzük és látjuk a 137 százalékos növekedést, akkor azt is érzékelhetjük, hogy a munka eredménye látszik. – De köt bennünket a felelősség, hisz egy több mint ezer éves városban vagyunk, amely a magyar nemzet egyik történelmi fővárosa. Ezt pedig meg kell mutatnunk ide érkező vendégeinknek is – tette hozzá. A konferencián szó esett azokról a fejlesztésekről is, amelyek jelentősen érintik régiónkat és amelyek meghatározóak a turizmushoz kapcsolódó vállalkozások, intézmények számára is. Egy ilyen rendkívül jelentős projekt a Budapest-Balaton kerékpárúté, amelyről Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos is szólt előadásában. Mint rávilágított, a Budapest-Etyek szakasz kivitelezése 2021-ben valósulhat meg. Majd megemlítette a Giro d’Italia-t, a világ második legnagyobb kerékpáros körversenyét, amely jövőre Székesfehérváron is megjelenik, jelentősen emelve a térség látogatottságát, tovább erősítve a város ismertségét.

Az elmúlt 10 évről pedig F. Szegő Krisztinától, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől hallhattunk összegzést. A konferencia háziasszonya e szavakkal mutatta be: „Ő az, aki a 10 éve született Turisztikai Menedzsment szervezet létrehozását és működését irányította, személye adta azt a folytonosságot, ami lehetővé tette a szisztematikus építkezést.”

– Az önkormányzat egy uniós pályázat kapcsán hozta létre a szervezetet, hogy a székesfehérvári turizmust fellendítsük. Így vettük át a Tourinform Iroda üzemeltetését is, ez lett a bázisunk, ahol három fővel indultunk. Nagyon hamar világossá vált számunkra, hogy ha stabil alapokra szeretnénk építkezni, akkor a helyieket kell megnyernünk, őket kell megtennünk nagykövetünknek – emlékezett vissza a kezdetekre az ügyvezető, hozzátéve, hogy „élményt adni, programot szervezni, ez volt a kitörési pont”.

– A legnagyobb kihívás az életünkben az első két év volt. Egy turisztikai desztináció menedzsment szervezetet kellett felépíteni, ami azt jelenti, hogy a helyi turizmusban érdekelt szereplőket kellett partnereink közé hívni, a helyi turisztikai kínálatot összefogni, ezt csomagokba rendezve piacra juttatni. Magyarán Székesfehérvárt mint egységes turisztikai célpontot, azaz desztinációt népszerűsíteni és a turisztikai mutatóit növelni. Mindeközben azonban folytattuk a programturizmus fellendítését, újabb s újabb városi nagyrendezvények felépítését kezdtük el – mondta az ügyvezető, kiemelve a Sportmajálist és a Fehérvári Lecsófőző Vigasságokat, illetve a helyi értékek bemutatására létrehozott Fehérvári Ajándékboltot is. A jövő kihívásai is terítéken vannak – derült ki: a legközelebbi terv a városi tematikus útvonalak kidolgozása egységes táblarendszerrel, illetve digitális platformon is.