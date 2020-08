Tíz év után ismét új utat építettek Aba városában

Szokatlan gépekkel találkozhattak az elmúlt hetekben az abai emberek. A katolikus templom és mentőállomás környékén útépítő gépek bukkantak fel, és építettek 800 méter hosszan egy új utat.

– Utoljára tíz évvel ezelőtt, az abai csatornaépítés utáni úthelyreállítások idején dolgozott ilyen gép a településen, azóta nem épült ugyanis új út Abán – tudtuk meg Mikula Lajostól.

Az eseményen a polgármester mellett részt vett Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője, valamint a mentőszolgálat részéről Vörös Péter regionális igazgató és Képli Szabolcs is, a kivitelező cég tulajdonos-képviselője. Mikula Lajos az átadás kapcsán kiemelte: érthető az igény a lakosság részéről, hogy egy városi rangú településen normális úthálózat legyen, elmondása szerint ebben is nehéz örökséget vettek át a választások után. Ezzel a beruházással végre beindult az útfejlesztési program Abán is. A polgármester a település vezetése és a lakói nevében külön megköszönte Varga Gábor képviselőnek, hogy segítő figyelemmel kíséri az abai fejlesztéseket, terveket.

– Másrészről egy régi adósságát törleszti a település ezzel az úttal. A mentőállomás átadásakor azt ígérte a város akkori vezetése, hogy aszfaltos út vezet majd oda. Öt évnek kellett ugyan eltelnie ehhez, de az út most elkészült – tette hozzá Mikula. A szót Varga Gábor képviselő vette át, aki elmondta, hogy az útépítési program folytatódhat Abán, akár már az ősszel. A Magyar Falu Programon keresztül újabb 30 millió forint kormányzati támogatást kapott ilyen célra a település. Vörös Péter, a mentőszolgálat regionális igazgatója kiemelte, Abán az önkormányzati intézkedések egyértelműen jelzik a helyi vezetés támogatását a mentőállomás működéséhez kapcsolódóan, s Képli Szabolcs, a kivitelező cég vezetője is örömének adott hangot, hogy végre nem csak „idegenben” de a saját szülőhelyén is utat építhetett. Az esemény zárásaként az utat Bognár Károly római katolikus plébános felszentelte, nagytiszteletű Maruczán Attila református lelkész áldást mondott az új útra.