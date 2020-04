Tíz alatti a gyermeklétszám az ügyeletes iskolában Fehérváron

Az ügyeletes Tóvárosi Általános Iskolában szigorú óvintézkedések mellett, jó hangulatban zajlanak a mindennapok a koronavírus-járvány idején is. Március 16. óta egy-egy napon három-hat alsó tagozatos kisdiák vette igénybe az intézményi felügyeletet a város számos részéből.

A digitális, tantermen kívüli oktatási rend bevezetése óta a Tóvárosi Általános Iskola a kijelölt ügyeletes intézmény Székesfehérváron: dr. Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester az ellátás részleteiről, a feltételekről és a mindennapi működésről érdeklődött az iskola meglátogatásakor, amely az intézmény előtti téren zajlott.

Schnee Zoltánné, a Tóvárosi Általános iskola igazgatója elmondta, hogy jó hangulatban telnek a mindennapok. „A mai napon három alsósunk van összesen: egy saját diákunk, egy hétvezéres és egy zentais gyermek, akik felügyeletét a kollégáim váltásban végzik. Az ügyeleti napokon természetesen a gyerekek elvégzik a határidős házi feladatokat, de mindig van lehetőség egy kis közös mozgásra, kézműveskedésre, mesélésre is, mindezt a maximális óvintézkedések betartása mellett, természetesen. Nagyon más most így az iskola, konganak a folyósok a csendben, azonban azt gondolom, hogy nagyon jól vizsgázott az online oktatás, a kollégákkal és a diákokkal beszélve azt látom, hogy gyorsan és hatékonyan alkalmazkodott mindenki a kialakult helyzethez.” Az igazgató elmondta, hogy több tanuló otthoni oktatását segítették tabletekkel, és mivel a Tóvárosi az ügyeletes intézmény, nagy hangsúlyt fektetnek a napi rendszeres fertőtlenítésre az iskolán belül és kívül is.

Török Szabolcs tankerületi igazgató kiemelte, hogy a Tóvárosi Iskola a jövő héten kezdődő érettségi vizsgák lebonyolításából is kiveszi majd a részét: „Mivel tizesével vehetnek részt a fiatalok a vizsgán, ezért megnőtt a vizsgacsoportok száma. Emiatt volt szükség arra, hogy bevonjuk az általános iskolai pedagógusokat is, a Tóvárosból pedig tizenöt pedagógus jelentkezett felügyelőtanárnak. Emelt szintű vizsgarészeket a tankerület a Munkácsi Mihály, a Vasvári Pál Általános Iskolában, valamint a Teleki Blanka Gimnáziumban bonyolít majd.”

Cser-Palkovics András külön megköszönte az iskola képviselőjének az intézmény és a kollégák elhivatottságát, kitartását és – bár mind a tankerületi igazgató, mind az iskolaigazgató elmondta, hogy rendelkezésükre áll védőfelszerelés és fertőtlenítőszer – biztosította az igazgatókat arról, hogy amennyiben hiány merülne fel, a város természetesen kész azonnali segítséget nyújtani, az érettségi és az ügyeletek zavartalan lebonyolítása érdekében.