Tisztelet, megbecsülés a minket mentőknek

A bicskei önkormányzat a mentősök és a tűzoltók számára szervezetenként 300 ezer, minden háziorvosnak és gyermekorvosnak pedig 200 ezer forintot ajánl fel.

A hírt hivatalos közösségi oldalán tette közzé szerdán Bálint Istvánné, Bicske polgármestere.

Mint hangsúlyozza, a gesztussal is szeretné az önkormányzat kifejezni köszönetét azért az áldozatos munkáért, amellyel a koronavírus-járvány idején is éjt nappallá téve dolgoznak az előbb említettek, hogy gyógyítsanak és segítsenek a bajba jutottakon.„Egy ilyen veszélyhelyzetben, mint amilyen most van, még inkább felértékelődik a hivatásuk, a jelenlétük, az elkötelezettségük”, fogalmazott közösségi oldalán a polgármester.