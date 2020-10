Gyúró történéseiről kaphattak tisztább képet a lakosok – Magyarázatot adott a polgármester

Az utóbbi időben az országos port kavart lehallgatási botránytól volt hangos Gyúró települése, melynek következtében a képviselő-testület is feloszlott. A regnáló polgármester, Horváth Gyula az Összegyúró nevű helyi havilap első oldalain adott magyarázatot a település elmúlt hónapokban megélt aktív életére.

Gyúró vezetője első körben arról beszélt, hogy már több mint egy éve bizalmat kapott a gyúrói polgároktól, hogy polgármesterként képviselőtársaival közösen pozitív változást hozzanak a település életébe.

– Úgy gondolom, hogy becsülettel, lelkiismeretesen igyekszem eleget tenni, és teljesíteni azt, amire felhatalmazást kaptam. Ez a felhatalmazás azonban öt évre szólt, eredményessége csak az öt év lejártával vonható kétségbe. A testület feloszlatása a képviselők kezdeményezésre beláthatatlan kárt okoz Gyúrónak.

Horváth úgy fogalmazott, hogy a már folyamatban levő pályázatoknál, és egyéb munkálatoknál rengeteg olyan segítséget kaptak a tervezésben és egyéb projektekben is, amely társadalmi munka jellegű, tehát nem terhelte a község szűkös költségvetését. Ezzel szemben az újabb választás több millió forintot felemészt, így amit sikerült megspórolniuk, azt most el is költik.

Fotó: Gyúró

Szót ejtett néhány olyan pályázatról is, melyek nem voltak publikálhatóak kezdeti stádiumban, hiszen kárt okozhattak volna a sikeres kimenetelben. A nyertes pályázatok sorát képezi a Magyar falu program keretein belül többek között a járdaanyag-támogatás a Bicskei útra, illetve a Gátköznél is, mindkét esetben 5 millió forint értékben. Előbbinél már a támogatói okirat is kiállításra került, a megvalósítási határideje pedig a jövő év utolsó napja, míg az utóbbinál a június közepi villámárvíz ellehetetlenítette az előkészületi munkálatokat, ezért határidő-módosítást nyújtottak be. Hasonló a helyzet az óvoda udvarának felújításánál is (5 millió forint – a szerk.), ahol a koronavírus-járvány miatti intézkedésekre, illetve a szállítói késlekedésre hivatkozva került sor végül határidő-­módosításra. Ezenkívül az önkormányzati fejlesztésekhez tartozik egy 8,3 millió forintos járdapályázat, valamint a szociális tűzifa támogatás, közel 820 ezer forint értékben.

Említésre kerültek a támogatásokon kívüli, előrelépést jelentő és a közösség erejét hűen tükröző intézkedések is a falu életében

– Egy több évtizedes probléma lezárásaképpen előkészítés alatt van egy útépítés az Etyek–Gyúró–Vál–Vereb összekötő nyomvonalon, egyeztetve az érintett települések vezetőivel, akikkel közösen dolgozunk a további meneten. Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy egy váratlan időjárási katasztrófa sújtott le Gyúróra is júniusban, amikor a villámárvízek jelentős anyagi károkat okoztak, több esetben azonnali elhárításra volt szükség. Összetett szervezési munkát igényelt, hogy a gépek és az emberek egyszerre legyenek a megfelelő időben és a megfelelő helyen. Nem várt helyről kaptunk dicséretet, az elhárítás gyorsasága mellett a katasztrófavédelem vezetője a Káresemény-napló írott anyagát példaértékűnek nevezte, amelyet a hónap végén munkaviszonyát befejező hivatalvezetőnk, Müller Gábor és én hajnalig tartó munkával készítettünk el – olvashatóak Horváth Gyula szavai.

Állítása szerint több, kezdeményezése alatt induló társadalmi munka is befejeződött a községben, ám hozzátette, ezek egy részének megvalósításában a képviselők közül csak néhányan voltak partnerek.

A közlemény zárásaként a település kommunikációs csatornáit említette a vezető. Ezzel kapcsolatban egyébiránt Gyúró hivatalos honlapján való sűrűbb tájékoztatást nevezték meg az egyik fő célként, ahogy az a tavaly októberi választáskor is volt. Horváth szerint ennek eleget is tesznek, hiszen az elmúlt egy évben az addigi négy oldal helyett már 8 lapnyi tartalom olvasható a helyi közlönyben, mint a településen lakók egyedüli hiteles hírközlési médiumában, s ezen továbbra sem kíván változtatni a különböző közösségi oldalak bevonásával.