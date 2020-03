Tippek, trükkök az otthon maradáshoz – Ti mivel töltitek az időt?

A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetben az egyetlen jó döntés, ha vigyázunk egymásra és magunkra, és nem mozdulunk ki otthonainkból.

A koronavírus terjedésének lassítása csak úgy lehetséges, ha kortól függetlenül mindenki kerüli a személyes kontaktust. Ezt a felelősségteljes magatartást talán azoknak a családoknak a legnehezebb megoldani, akiknek egy vagy több gyermekük is van, hiszen a nagyszülők, vagyis a veszélyeztetett korosztály most nem segíthet a gyermekfelügyeletben. Az iskolák, óvodák és bölcsődék bezárásával sok család nehéz helyzetbe került, hiszen, ha az egyik szülő otthon is tud maradni, vagy akár otthonról tud dolgozni, a gyermeki lelket hosszútávon megviseli a bezártság, ez pedig feszültséget okozhat a szülők és gyermekeik között.

Ha el akarjuk kerülni, hogy a kicsi gyerekek a TV előtt, a nagyobbak pedig a telefonjukat nyomkodva keljenek és feküdjenek a következő hetekben, találjunk ki olyan közös pár órás programokat, amiket nem unnak el, de felfrissíti a lelküket és szellemüket.

A kicsikkel nyugodtan elővehetjük a készségfejlesztő játékokat, vagy készíthetünk akár újakat is – nincs jobb agytorna, mint kitalálni egy teljesen új társasjátékot.

A nagyobb gyerekekkel pedig vegyük elő a pennát, az ecsetet, vagy a barkácskészletet, és alkossunk valami egyedit, amit a család közösen tud elkészíteni.

A feol.hu-n tippekkel és DIY videókkal segítünk, hogy az otthon töltött időből a családi egység építkezhessen. Várjuk a Ti ötleteiteket is!

A gyermeked rajzolt, festett, épített valamit? Végre elővette a hangszerét, hogy gyakoroljon? A család közösen alkot az együtt töltött időben? Kipróbáltatok valamit a feol.hu ötletbörzéjéből? Fotózd vagy videózd le, írd meg nekünk, adj ezzel ötleteket és segítséget már gyermekes családoknak is!

Segítsünk együtt, maradjatok otthon, vigyázzunk egymásra!