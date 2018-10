Kampány a Kodolányiban: Itt az idő kimozdulni, tapasztalni!

A „Time to move” kampánynak köszönhetően ismerkedhettek fiatalok az ingyenes külföldi tapasztalatszerzés lehetőségeivel a Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnáziumban is.

Sok fiatalt foglakoztat a rövidebb-hosszabb külföldre utazás gondolata akár tanulás, akár munka céljából. A nyelvgyakorlás miatt is előnyös, ha valaki idegen nyelvű környezetben tölt el akár csak néhány napot. A lehetőségek feltérképezésében és a jó döntés meghozatalában igyekszik segíteni az Európa Ifjúsága Egyesület is, illetve ennek helyi képviselője, Makovi Ágnes. Ő a napokban több helyszínen tartott tájékoztatót a „Time to move” kampány keretében, amelynek fókuszában a nemzetközi Eurodesk szolgáltatásainak népszerűsítése és az európai mobilitási lehetőségek bemutatása áll.

Erasmus+ a Kodolányi falai közt

A Kodolányi-középiskolába is ezért érkezett Ágnes, aki kérésre az Erasmus+ programokról is beszélt. Lapunknak elmondta: főleg a 13–30 éves korosztályba tartozók élhetnek a lehetőségekkel. Elsősorban a nemzetközi önkéntességet és az ifjúsági cserét mutatják be, ám a megpályázható ösztöndíjakról is tájékoztatják az érdeklődőket. A középiskolásoknak leginkább az ifjúsági csereprogramokat ajánlják, mert ezek iskola mellett is vállalhatók. Ilyenkor legalább 5, legfeljebb 21 napos kinntartózkodásra van lehetőség, általában azonban tíznaposak a programok. A más-más országokból érkezett fiataloknak nagyon aktív időtöltést terveznek, hogy tudást,

tapasztalatot cseréljenek. Mindig van egy-egy téma, amelyet körüljárnak, feldolgoznak (például az online zaklatás, az internetezés veszélyei). A részt vevő diákok átbeszélik a társadalmi folyamatokat, s a program végére már egyéni következtetéseket is levonhatnak.

A témákat nem frontális módszerrel dolgozzák föl, hanem kötetlenebb módon, csoportban, ám meghatározott szakmai tartalom mentén. Az is lényeges elem, hogy a gyerekeknek be kell mutatniuk saját országukat. Fel kell készülni saját hagyományaikból, kultúrájukból, gasztronómiájukból. A programok munkanyelve az angol, ám érdekes, hogy a jelentkezőktől nem várnak el idegennyelvtudást. Anélkül is élvezhető a részvétel, a kinntartózkodás pedig utólag ösztönözhet nyelvtanulásra.

Makovi Ágnes hozzátette: egy-egy programban a résztvevők száma attól függ, hogyan pályáz a fogadó szervezet. Legalább négy fő utazhat, egy kísérővel.

Nagy az érdeklődés

A 10/a-ba járó Dósai Lilla és Rubliczky Dalma aktívan érdeklődött a lehetőségek iránt. Elmondták: Lilla szívesen benevezne egy tíznapos programra, hogy belekóstoljon abba, milyen távol az otthontól, külföldön. Hosszabb időt egyelőre nem vállalna be, ám ha a rövid kiruccanás tetszene, idővel kipróbálná a cserediákságot is. Az angoltudását szeretné fejleszteni, mert később szívesen lenne például tolmács. Európában Olaszországba utazna szívesen, de alapvetően majdnem mindegy, csak tapasztalhasson. Rubliczky Dalma versenyszerűen sportol, mindennap edz, így nem jöhet szóba, hogy hosszabb időt töltsön külföldön. A tíznapos program viszont őt is foglalkoztatja, nagyon jó lehetőségnek tartja, különösen, hogy ingyenes. Szívesen menne Ázsiába vagy Amerikába, s az angol nyelv mellett olaszul is szívesen megtanulna.