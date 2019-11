Tiltott a halradar a Velencei-tavon!

Néhány napja életbe lépett a Velencei-tónál egy rendelkezés, amely a csónakos horgászokat érinti.

– A 44. héten véget ért a nyarat idéző időjárás, és az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek vártak a tó horgászaira. A változékony, csapadékos, szeles idő nem kedvezett azoknak, akik békés halakra vágytak – mondta Bozai Zsolt, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének halőri csoportvezetője. A tapasztalatok szerint általában új telepítésekből származó kisebb pontyokat fogtak, de azokat is mérsékelt sikerrel. A keszegek és ezüstkárászok is ritkábban vették fel a horgokon kínált csalikat. A ragadozóra horgászók sem dicsekedhettek kiemelkedő fogásokkal, balint és harcsát csak elvétve szákoltak. Süllőt a csónakos és parti horgászok egyformán viszonylag jól fogtak, mint ahogyan a héten több csukát is sikerült horogra csalni. A csalik közül a kishal volt a nyerő, pergetve nehezebb volt eredményt elérni.

Elsősorban a csónakos horgászokat érinti az a november elsején életbe lépett rendelkezés, amely szerint a Velencei-tavon február 28-ig halfogási tevékenységhez tilos a szonár („halradar”) használata, azaz ebben az időszakban a tavon tartózkodó vagy közlekedő vízi járművekben nem lehet egyidejűleg szonár és horgászeszköz.