Tévhitek keringenek – Az oltás fontosságát hangsúlyozzák az orvosok

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos szakmai véleményekre hívják fel közleményükben a figyelmet Székesfehérvár háziorvosai. A tapasztalat azt mutatja, az oltási hajlandóság csökkent, ám a járvány negyedik hulláma már elindult.

Székesfehérvár háziorvosai és házi gyermekorvosai közös felhívással fordulnak a lakossághoz, melyben többek között a védőoltás fontosságára és a megelőzés jelentőségére szeretnék felhívni a figyelmet.

– Azt tapasztaltuk, hogy a lakosság kisebb, de így is jelentős hányadában óriási tév­hitek keringenek magáról a vírusról, a járványról, általában a járványok természetéről, a védőoltásról és a járványügyi intézkedések jelentőségéről is – kezdte Patik Ferenc háziorvos. – Egy kicsi „ellenkampányt” szeretnénk indítani, hogy a szakmaiság, a józan ész és a tudomány is kapjon szót, mert úgy érezzük, egy kicsit eltolódott a hangsúly a tévhitek felé.

– A delta variáns sokkal agresszívebb, mint a korábbi kórokozó, egy beteg átlagosan nyolc embert tesz fertőzötté – beszélt a részletekről Horinka Judit háziorvos, aki arról is szólt, a nyár végeztével jelentősen nő a kontaktusok száma. – Éppen ezért zárt térben javasoljuk ismét a maszkviselést, a távolságtartást, a kézfertőtlenítést és leghatékonyabb eszközként az oltást.

Molnár Erika és Vajda Marianna gyermekorvosok elmondták: a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban megemelkedett a felső légúti betegségek száma. A telemedicina, azaz a telefonos tanácsadás már korábban is bizonyította hatékonyságát, így ezt most is alkalmazzák. Cser-Palkovics András polgármester kiemelten fontosnak nevezte a hiteles forrásból származó szakmai érvek elfogadását.