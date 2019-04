Tessely Zoltánt a közeljövő terveiről is kérdeztük

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, a Pannónia Szíve programért és a Velencei-tó térség területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos és a munkáját segítő önkéntesek személyesen keresik fel a választókerület minden háztartását az EP-választások előtt.

„Számunkra sorsdöntő Európa jövője. Legfontosabb feladatunk, hogy hitelesen tájékoztassuk honfitársainkat” – fogalmaz a politikus, akit a 2010 óta elvégzett munka eredményeiről s a közeljövő terveiről is kérdeztük.

A teljesség igénye nélkül összefoglalná a mögöttünk álló időszak legfontosabb fejlesztéseit?

– Szívesen, de előbb a közérzetjavító és büszkeségre okot adó fejlesztéseknél is fontosabb dolgokról beszélek. Az EP-választásokig szünetel a parlament, az Országgyűlés bizottságai sem üléseznek, kormányülések sincsenek. Személyes megbeszélések során és lakossági fórumokon beszélünk a választókkal a május 26-i európai parlamenti választások tétjéről, amelyet Orbán Viktor hétpontos programja szemléltet. Ebben nincs semmi szokatlan, korábban is gyakran megfordultunk az otthonokban.

– Hányan segítik önt ebben?

– Ezúttal 664 segítővel járjuk be választókerületünk településeit, eljutunk a legkisebb falvakba is. Ritkán van részünk elutasításban, az EU-s választások tétjéről sokan hasonlóan gondolkodnak, mint mi. Közösségünk eddig elért eredményei forognak veszélyben – a migrációs fenyegetettség, az ország, vallási és kulturális gyökereink védelme, biztonságunk kézzel fogható fontos célok a máskor kevésbé politizáló állampolgárok számára is. Magyarország lakosságának több mint 50 százaléka támogatja az Európai Uniót, még akkor is, ha a lényeges kérdésekben szöges ellentétben áll a magyar kormány és a brüsszeli jelenlegi adminisztráció álláspontja. És ebben nincs semmi ellentmondás! Orbán Viktor miniszterelnök a magyar emberek véleményét képviseli, amikor azt hangoztatja, Európa és az Európai Unió azonos a szabadsággal – de nem azonos a jelenlegi Európai Parlament „megmondóembereinek” akaratával, véleményével. Bízunk benne, a választások változást hoznak. A híradásokból tudjuk, a magyar agráriumnak járó uniós támogatások durva csökkentését javasolják, inkább a migránsokra fordítanák a pénzt. A V4-ek s mindazon országok, pártok, amelyeknek fontos a mezőgazdaság, elutasítják ezt az álláspontot. Szerencsére e javaslatoknak az eldöntése már az új uniós képviselőkön múlik. Ez ügyben tartottunk Száron fórumot Jakab Istvánnal, az Országgyűlés alelnökével, aki 20 éve a Magosz elnöke. Hamarosan választókerületünkbe, Etyekre látogat Kontrát Károly belügyminiszter-helyettes; Bicskére pedig Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkár. Gárdonyba Takács Szabolcs európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkárt hívtuk, míg Martonvásárra Trócsányi Lászlót, a Fidesz–KDNP EP- lista-vezetőjét.

– Miként segíti a végső döntés meghozatalában a tájékoztatás a választókat?

– A fejlesztésekkel az itt élők tisztában vannak, s látják, hogy egy migrációpárti unióban éppen az elért eredmények és értékek kerülnek veszélybe. Azt is tudják a harmincöt településen, hogy a helyiek elszántságán és aktivitásán múlt, milyen pályázaton és mennyi támogatást tudtak elnyerni. Nálunk ez a jellemző. Például Boriszov Zoltán, a baracskai polgármester egy nyilvános sajtótájékoztatón elismerte, hogy bár ő nem a mi politikai családunk tagja, de ily mértékű támogatásban még nem részesültek – óvodai, iskolai bővítésre, renoválásra, új tornaterem építésére.

– Mely fejlesztési területekre jutott a legtöbb forrás?

– A Pannónia Szíve program keretében 3,7 milliárd forintot fordítottunk turizmusra, fejlesztésekre, kerékpárutak építésére, felújítására, közműfejlesztésre. Etyeken látványos eredménnyel járt a beruházás, a borászati központok ötvözik a régit az újjal, a tradíciókat a mai igényekkel. A kapcsolódó fejlesztések folynak tovább, közel egymilliárd forint értékben. Bicske és Gárdony lakosságarányosan is a legnagyobb nyertesei a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak: több mint egymilliárd forinthoz jutottak. Bölcsőde, kultúrkúria, szennyvíztelep, kerékpárút, városi piac, népművészeti központ Bicskén, torna- és sportcsarnok, bölcsőde, ipari park, utak és járdák, sportcentrum épülhetett. A közintézmények energetikai korszerűsítése folyik, megújuló energiával, a Velencei-tó partfal-rekonstrukciója megvalósul Gárdonyban, nemzeti forrásból új rendőrkapitányság épült.

– Felsorolná a kisebb léptékű fejlesztéseket a kisebb településeken?

– Nehéz röviden átfogó képet adni a sok beruházásról, remélem, a kimaradók nem neheztelnek érte. Bodmér, a legkisebb választókerületi település 68 milliót nyert el felszíni csapadékvíz-elvezetésére, Gyúró az önkormányzati épület energetikai korszerűsítésére 100 millió forintot kapott. Gánt 400 millió forintot nyert el egy turisztikai fejlesztésre a Vértes Erdővel konzorciumban, nemzeti forrásból valósult meg a kápolnásnyéki településközpont. Gárdonyhoz hasonlóan sportcsarnok épült Martonvásáron, Pázmándon és Zichyújfaluban. Csabdin új iskolai, Pákozdon óvodai szárny épült, Csákváron régi álom válik valóra a kultúrházzal. Templomok újultak-újulnak meg Válban, Lovasberényben, Bicskén és Vértesacsán. Orvosi rendelőt korszerűsítettek Rác­keresztúron, Felcsúton, Gánton, Martonvásáron, Beloianniszban és Velencén, bölcsődét újíthattunk fel Bicskén. A Magyar Falu Program keretében a mi harmincöt településünkből az idén mintegy harminc juthat nemzeti forrásból összességében egymilliárd forinthoz, településenként 20-50 millió forint közötti nagyságrendben. Ezek az intézkedések mind azt tükrözik, hogy nem a migrációval, hanem a családok támogatásával igyekszünk megállítani az öreg kontinensen a népesség elöregedését. Tisztán kell látnunk: közös jövőnk a tét.