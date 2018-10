Tessely Zoltán lett a Pannónia Szíve program és a Velencei-tó miniszterelnöki biztosa

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr egy szép és nemes feladatot bízott rám” – írta közösségi oldalán csütörtökön Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő, akit a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá neveztek ki.

– Tisztázzuk az elején: nem két pozíciót tölt be, ugyanazzal foglalkozik, mint 2016 óta, csak a feladatai bővültek…

– A Pannónia Szíve turisztikai célpont nem más, mint az Etyeki-medence, a Szent László- és a Váli-völgy területe, annak 23 településével, ami most kiegészült a Velencei-tóval. A Magyar Turisztikai Ügynökség friss jelentése szerint a nemzeti össztermék nagyjából 10 százalékát adja a turizmus. A cél, hogy 2030-ra ez 16 százalék legyen. Ehhez azonban fejleszteni kell. Szeretnénk jobban kitágítani a jelenleg erősen főváros fókuszú turizmus „hatósugarát”. Szándékunk a külföldi látogatókat fél vagy akár egy egész napra kimozdítani Budapestről; meg kell győznünk őket arról, hogy máshol is gyönyörű dolgok várnak rájuk. Első lépésben ezt nyilván könnyebb megvalósítanunk a fővároshoz közeli régióban. Ugyanakkor nagy erőkkel dolgozunk egy négypólusú agg­lomerációs turisztikai terület kialakításán. A négy pólus: Visegrád–Esztergom, Gödöllő, Ráckeve és a Pannónia Szíve területe a Velencei-tóval. A kormány ismert szándékai szerint szeretne dönteni ennek a Budapest gyűrűnek a kiemelt turisztikai fejlesztési területté nyilvánításáról, hiszen ez így alkot organikus egységet. Úgy vélem, Miniszterelnök úr úgy gondolta, ebben az egységben a Velencei-tónak is jelentős szerepe van. Ezért bővült a feladatköröm ezen terület fejlesztésének felügyeletével.

– A Magyar Közlöny csütörtöki számában két kormányhatározat is megjelent. A Pannónia Szíve Program keretében Martonvásár területén, a Brunszvik-terv részeként megvalósuló egyes fejlesztések támogatásáról, illetve a Válon megvalósítandó turisztikai és sportcélú fejlesztések előkészítéséről és támogatásáról döntöttek.

– Ez tulajdonképpen előző megbízatásomnak az egyik eredménye. Fontos és nagyon jelentős fejlesztésekről van szó. A döntés bölcs előrelátásról tanúskodik, a közelgő Beethoven-év szellemében született, 2020-ban emlékezünk a zeneszerző születésének 250. évfordulójára. Ennek méltó megünneplésére igen jelentős, mintegy 400 millió forintos forrást biztosított a kormány a martonvásári önkormányzatnak. Ezt egészíti ki az a 200 millió forintos támogatás, amelyet a Tudományos Akadémia kaphat, vagyis összesen 600 millió forintról beszélünk. Az épített környezet fejlesztésével és az új előadótér – amely az eddigi romantikus, nosztalgikus szigetet válthatja fel, illetve egészítheti ki – kialakításával méltó módon tudunk megemlékezni a jeles évfordulóról. Válon a műemléki védettség alatt álló Ürményi-kastély és park­jának ismét birtokba vételéről, felújításáról és élettel való megtöltéséről van szó. A mostani döntés ennek a folyamatnak egy újabb állomása, hiszen a kormány korábban már döntött arról, hogy a kastélyt megvásárolja az állam a magántulajdonostól.

Arról is döntöttünk a Parlamentben, minősített kétharmados többséggel, hogy a kastély kiemelten védett nemzeti vagyontárggyá válhassék. Viszont az épületegyütteshez csatlakozó ingatlanrészek megvásárlásáról most született határozat. Vál a pákozdi Katonai Emlékpark mellett a hazafias nevelés újabb helyszínévé válhatna Fejér megyében. Ennek jegyében sportcsarnok is épülne a településen, és a kastély is kicsit ebben a szellemben kerülne felújításra. Amit Válon még meg lehet valósítani, az a Vajda- kultusz méltó bemutatása. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Válon található a megye legkomolyabb egyházmegyei ingatlanegyüttese is, amely szintén az Ürményi család nevéhez köthető, és amely szintén kapott már komoly támogatást, amit a Székesfehérvári Egyházmegye kezel.

Milyen feladatok várnak Önre a Velencei-tónál?

– Feladataim közé került a Vörösmarty Emlékkiállítás megvalósulásának figyelemmel kísérése, amelyre igen komoly, közel 450 millió forintot biztosított a kormány. Emellett fontos projekt a tavaly indult velencei partfal-rekonstrukció, amelynek kapcsán már sikerült az összes érintettel egyeztetnem. Ez talán a tó térségének legfontosabb aktuális projektje, amellyel kapcsolatban mind a szakmától, mind pedig az érintett településektől érkeztek észrevételek. Vannak érdekes felvetések és olyan kérdések, amelyeket nagyon gyorsan kell tisztázni ahhoz, hogy a határ­idők ne csússzanak, és hogy az egész működőképes legyen, ne pedig egy olyan valami, amire az emberek értetlenül néznek. Ezzel kapcsolatban rengeteg munka vár még mindannyiunkra.