Tervezik a gyermektáboroztatást Abán, de kérdés, lesz-e törvény róla

Kevesebb mint egy hónap, és itt a nyár. Tény, hogy itt a koronavírus-járvány is, s tény az is, ebben az időszakban aktuálisak az iskolai gyermektáboroztatások. A rendkívüli helyzetben kormányzati intézkedésekre is számítanak az illetékesek. Mit kell tudnunk a gyermektáborokról?

– Én nyakig benne vagyok ebben, tudom, hogy megy ez – válaszolta Mikula Lajos arra a kérdésünkre, hogy hányadán áll az idei gyermektáboroztatás a városban, hiszen közelednek a határidők. A polgármester egyébként már negyedik éve szervez egyénileg is ilyen táborokat Úrhidán. Kérdés, milyen pluszköltsége lehet ebben a helyzetben egy tábornak – Sajnos ennek a szegmensnek is (gyermektáboroztatás – a szerk.) kétfajta szereplője van. Vannak, akiknek a HACCP minősítéstől kezdve a biztonsági okiratokon át minden engedélyük megvan, illetve vannak az illegális táboroztatók. Ha eljátszunk a gondolattal, és gyerektáboroztatást tervezünk, abban az esetben hat héttel az első várható turnus előtt be kell jelenteni a járási hivatalnak, hogy táboroztatni szeretnénk. Erről kapunk egy visszaigazolást, s ezután az illetékes szerv – szezononként egyszer – ellenőrzi, hogy valóban alkalmas-e a helyszín a tevékenységre, illetve a közegészségügyi előírásoknak megfelelünk-e (gyógyszerek, fertőtlenítőszerek). Ha mindent rendben találnak, akkor az ellenőrzött helyszínen készül egy elfogadó jegyzőkönyv, mely engedélyt ad a tábornak. Nos, ez a papír az, amelyik számtalan tábor birtokából hiányzik – ők az illegális táboroztatók. – Ebben az egész járvány­ügyi helyzetben úgy gondolom, hogy ennek kiemelt jelentősége van. Egész egyszerűen nem tehetjük meg, hogy a vírus terjedésének teret adjunk azzal, hogy engedély nélküli táborokba adjuk a gyermekeket. Úgy érzem, ez az állam felelőssége is, hogy kiszűrje azokat, akik ügyeskedve próbálnak érvényesülni. Most különösen nincs itt ennek az ideje. A polgármester elmondása szerint jelen pillanatban is lóg a levegőben a táborok helyzete, hiszen ha az ÁNTSZ nem adja a hozzájárulását, akkor az idén országszerte nem lesznek táborok. S hat hét múlva kezdődik a tábori szezon. – Nekünk megvan a szándékunk Abán, hogy a nyári gyerekfelügyeletet ebben a formában megoldjuk, de ha nem tudjuk ezt legálisan megoldani, akkor nem fogjuk sehogyan sem. Jelen pillanatban várjuk, hogy a kormány illetékesei ebben az ügyben egyértelmű állásfoglalást tegyenek. Talán a legfontosabb, hogy ha úgy alakul, hogy engedélyezik, és lehet táboroztatni, akkor milyen többletkötelezettségei lesznek a táboroztatónak – zárta le Aba polgármestere.