Terítékre kerül a nagyvad, csak egy kicsit másként

Nagy mezőgazdasági táblák, hosszú fasorok és kisebb csenderesek egy­aránt színesítik a dél-mezőföldi tájat. Utóbbi vadászszakszó, a bozótost takarja, amelyben a vad megbújhat.

Plank Csaba jól ismeri ezeket a fogalmakat: a vadászat már gyermekkorában is érdekelte, a helyi „erőt” gyakran elkísérte egy-egy ilyen eseményre, s ott volt a hajtásokon is. Emellett – mivel a Mezőföldön, így Mezőszilason is mind a mai napig jellemző a mezőgazdaság – szüleivel sokat jártak a közeli erdőkbe, mezőkre, a határba. Egy idő után puskákat is vásárolt, ám azokat végül lecserélte egy másik „nagy csövű fegyverre”: hosszú optikás fényképezőgépre. Mindezt gyermekkori barátjának, a dégi Pápai Istvánnak köszönheti. A hivatásos vadász mutatott neki analóg kamerával készített papírképeket, amelyekbe Csaba azonnal beleszeretett. Első objektívjét is az ő segítségével szerezte be.

– Ugyan a fő profilom a nagyvadfotózás, mindig találok valamilyen témát, ha kimegyek a természetbe. S bár ilyenkor nem mindig nyomom le az exponálógombot, nem térek haza üres kézzel: hallottam a madarak hangját, láttam a megcsillanó harmatot a fűszálon, a játszó fényeket, a napfelkeltét, a pirkadatot és az így feléledő tájat, amikor még a fák is formát öltenek. Ha másként nem is, emlékképként mind megmaradnak nekem – mesél lelkesen a fotózásról Csaba.

A természetfotós jelenleg Várpalotán él – immár tíz-tizenkét éve –, ám amikor csak teheti, hazalátogat Mezőszilasra. Mind magáncélból, mind a fotóapparátussal. Ilyenkor igyekszik a szülőföldjén is „szerencsét próbálni”, vagyis kimegy a természetbe és megkísérli a lehető legjobb képet elkészíteni az adott napon. Ehhez egykori vadászként nagy tudás van a kezében: ismeri a helyet, az állatok élettani sajátosságait, az álcázást és a szél­irányt. A fotózásban az olvasás útján szerzett ismereteit, valamint saját eddigi tapasztalatait kamatoztatja. Az eredményei alapján: sikerrel.

A közelmúltban ugyanis életében először fotópályázaton indult, a hat beküldött kép közül hármat kiállításra érdemesnek ítélt a szakmai zsűri. Ezeket a fotókat Keszthelyen, a díjátadó helyszínén állították ki december és február között. A felvételek egyikével külön oklevelet is kiérdemelt Csaba: fotóját Vadászati Kulturális Érték díjjal jutalmazták, amelynek köszönhetően a képet nemcsak archiválták, de egy sorszám segítségével az utókor számára is bármikor visszakereshetővé tették.

– Egy fotós sosem lehet teljesen elégedett magával – vallja Csaba. – Még a jól megkomponáltnak mondott képeknél is lehet másképp fotózni: alacsonyabb szögből, az „alanyt” máshova helyezve – néhány példát említve – tette hozzá.

A mezőszilasi természetfotós szeret együtt ébredni a természettel. Ezt a szenvedélyét a munkahelyével is össze kell egyeztetnie: Várpalotán lassan tizennyolc éve az Országos Mentőszolgálatnál mentő­ápolóként látja el teendőit, így fotóz „másodállásban”. Sok helyről kap pozitív visszajelzést, így reméli, nem rossz az az út, amelyen jár.