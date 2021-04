Kamerát telepítenek a szemétlerakás miatt Zámolyon

Régóta küzd a település az illegális szemétlerakással. Sallai Mihály polgármester a napokban jelentette be, hogy az önkormányzat több mint 10 millió forintot nyert köztéri kamerák telepítésére.

Ahogy arról Sallai Mihály beszámolt, a Tisztítsuk meg az országot elnevezésű pályázaton az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. támogatói okirata szerint Zámoly közel 11 millió forintot nyert. Ez az összeg lehetőséget teremt arra, hogy a faluban több helyen is térfigyelő kamerákat szereljenek fel a külterületen illegális hulladékot lerakók megfigyelésére, valamint a közbiztonság növelésére is.

– A Vasvári, a Rákóczi, az Arany János utcák végére, a Vörösmarty Mihály utca mind a két végére és a zámolyi szőlőhegyen három különböző helyre is nagy felbontású kamerákat helyezünk, amelyek be lesznek kötve az önkormányzat által évek óta működtetett térfigyelő rendszerbe. A rendszer által készített felvételeket a szabálysértések felderítésére a székesfehérvári rendőrkapitányság is felhasználhatja – mondta a polgármester.

A kamerák felszereléséhez és működtetéséhez nyolc helyszínre vezetik ki az áramot és az internetet is, ezzel egyidejűleg pedig fejlesztik a hivatalban lévő központot. A kamerákat tartó oszlopok olyan további okosfunkciókra is alkalmasak, mint például a mozgásérzékelős fényvető, wifi hotspot, telefontöltő, illetve hőmérsékletmérő, ezért az önkormányzat azt is mérlegeli, milyen funkciókat érdemes még igénybe vennie.

A kamerák kapcsán Sallai arról is beszámolt, hogy a jövőben a már létező térfigyelő kamerákkal még jobban figyelik majd a Kossuth utcában jelentős balesetveszélyt okozó közlekedőket, akik a lámpás kereszteződésben a záróvonal, az előzni tilos tábla, a sebességkorlátozás, a lámpa, valamint a gyalogos átkelő ellenére a szemközti sávban haladva előzik meg a kocsisort, hogy ne kelljen várakozniuk.

Ugyanez igaz a Székesfehérvár irányából érkezőkre, akik a Zámoly elején lévő forgalomlassító szigetnél előzik meg a kocsisort úgy, hogy a sziget mellett, a szemközti sávban haladnak tovább. A közelmúltban több esetben is tett az önkormányzat feljelentést kamerafelvételek alapján.

Az újabb kamerák május végéig a helyükre kerülnek és a polgármester bízik abban, hogy ezzel jelentősen sikerül visszaszorítani a község külterületein az illegális hulladék lerakását.