Temetői sétára invitálták az érdeklődőket Szabadbattyánban

Hagyományteremtő szándékkal hirdetett temetői sétát a hétvégére a Falusi séták rendezvénysorozat ötletgazdája, Váczi-Tóth Bernadett kulturális antropológus Szabadbattyánban.

A római katolikus temetőbe kilátogatóknak Rák Vilmos Zsolt helytörténeti kutató tartott történelemórának is beillő bevezetőt, amelyben a temetőkápolna és a plébániatemplom építéséről, az építtető gróf Batthyány Imréről és családjáról, a korabeli nemzetközi és hazai eseményekről beszélt. Az érdeklődők megtekinthették a kriptát is, ahol a grófi család tagjai mellett Horváth Imre, a település egykori plébánosának földi maradványait is elhelyezték.

A séta, Váczi Márk történész-néprajzkutató kalauzolásával a plébánosnak a kápolna falába épített síremlékétől indult. A két szakértő egy-egy síremléknél az ott nyugvó személyek életéről, néhány esetben haláluk körülményeiről, a község életében betöltött szerepükről beszélt. A látogatók érdekes történeteket hallhattak Vadkerty József plébánosról és Csapp Stefánia tanítónőről, akiket a korszak élclapjai több esetben keresztényhez nem méltó magatartással vádoltak, arról, hogyan került elő a faluban a sármelléki takácscéh tárgyegyüttese, hogyan kötődik a faluhoz Fedák Sári, a 20. század elejének ünnepelt primadonnája és Cságoly Klára Munkácsy-díjas textilművész.