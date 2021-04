Több száz sírból álló temetőre bukkantak Csákberényben

A falu külterületén, légvonalban mintegy 1200 méterre a korábban feltárt temetőtől, az egykori golfberuházás helyszínén újabb avar kori sírokra bukkantak egy vízmosásban.

– Az első, felszínre került és így láthatóvá vált emberi maradványokat egy korábbi esőzés után kialakuló vízmosásban azok a munkások fedezték fel, akik elektromos földkábel létesítéséhez végeztek földmunkákat. Azonnal kijöttünk és megállapítottuk, hogy régészeti korú leletről van szó – mesélte Szücsi Frigyes, a Szent István Király Múzeum régésze, aki a korábban feltárt avar kori temető ásatási munkálatait is vezette.

Kedden meg is kezdődött a leletmentés. Első körben csak azokat a sírokat bontják ki és tárják fel részletesen, amelyek többé-kevésbé feltárultak a vízmosásban. Ami a számukat illeti, tízegynéhány ilyen lehet. Azonban, ahogy azt a régész megmutatta, szépen látható a többi sír helye is a területen. Az első felmérések szerint egy több száz síros, azaz viszonylag nagy temetőre bukkantak.

– A golfberuházás idején a humusztakarót leszedték. A tápanyag nélküli altalajon nem marad meg még a gaz sem, ám azokon a részeken, ahol sírok vannak, a temetés idejében megbolygatott talajba mélyebbre is bekerült a humusz. Következésképpen a sírok feletti részeken most is van növényzet, ami gyönyörűen kirajzolja a temetkezési helyeket – magyarázta a régész.

Mivel a feltárás csak most kezdődött, egyelőre nehéz lenne pontosan meghatározni a feltárásra váró sírok számát, ám az nagy valószínűséggel megállapítható, hogy avar kori, azaz a honfoglalás előtti mintegy háromszáz éves időszakból való temetőről van szó. A most felszínre került sírokban ugyanis találtak olyan íjdarabot, illetve cserépedényt, amely utal a sírok korára. Szücsi Frigyes azt is hozzátette, amennyiben a további feltárás teljes bizonyossággal is alátámasztja ezt, úgy feltételezhető, hogy a közelben egy nagyobb település, valamilyen komolyabb regionális központ létezett.

– A 2019-es ásatás során is kerestük klasszikus terepbejárással, fémdetektoros kutatással és légi felvételek segítségével is egy település nyomait, de nem találtunk semmit – árulta el a feltárás vezetője, ám az erre vonatkozó kutatásokat nem adták fel.

A most feltárt leleteket a múzeumba szállítják.