Huszonhét új parkolót, a Felsővárosra nyitott utat, új aszfaltburkolatot és járdát adtak át csütörtökön az Óvoda utcában. Örülnek a lakók és az óvoda, iskola szülei, pedagógusai is.

Teljes megújuláson és átszervezésen esett át az Óvoda utca a felsővárosban, amely az itt lakók és a Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Óvoda és Általános Iskola számára is nagy előrelépést jelent. A felújítás 38 és fél millió forintos önkormányzati forrásból történt – mondta el a csütörtöki hivatalos műszaki átadáson Földi László, a térség önkormányzati képviselője. Ez az összeg magába foglalta az út-, valamint járdaépítést a tűzoltósági bejárattól a Munkás utcáig, a 27 térköves parkolót és a zsidó temető előtti díszköves térkialakítást. Emellett tavasszal még fásításra is sor kerül. Az eddig gyakorlatilag zsákutcaként számon tartott Óvoda utca mostantól kivezetőt kapott a temető mellett, az újonnan kialakított parkolóknál. Így a Munkás utcánál ki lehet menni az Oncsa-telepen át a Felsővárosig, a Tompa Mihály utcába vagy a Marhacsapásra.

– A beruházás és infrastrukturális fejlesztés ezen a kis felsővárosi területen remélhetőleg mindenkinek megelégedésére szolgál – tette hozzá a képviselő, hangsúlyozva: reggelente mostantól mindenki zavartalanul állhat majd ki a saját portájáról, illetve délután be, és az itteni óvodába, iskolába járó gyermekek szülei pedig kulturáltan tudják megközelíteni az intézményt és elhagyni azt. A város polgármesterével egyeztetve az a megállapodás született, hogy a decemberi hónap tesztüzemmód lesz, melynek során kiderül, az autósok tudják-e a közlekedési szabályok és sebességkorlátozások betartásával használni a megnyílt lehetőségeket, utcákat. Ha ez működőképes, akkor változatlanul maradhat. Ám ha nem, akkor közlekedési szabályzókat vetnek be és kitehetik a zsákutca táblát is.

