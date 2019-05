Kertünk munkával legyen tele!

Kevés legyen vele a munka, ám szép legyen! Általában ezzel a két kéréssel fordulnak az emberek egy kerttervezőhöz. Nem így tett Apponyiné Varga Ágnes és a férje! Ők bizony olyan díszkertet óhajtottak, amely állandó és sok, még több, sőt rengeteg törődést kíván.

– 2010-ben vásároltuk meg ezt az ingatlant, akkor még mindketten aktívan dolgoztunk, de közelítettünk már a nyugdíjhoz – emlékezett vissza Ágnes.

Az öreghegyi telken akkor egy sátor-, illetve palatetős kockaház állt, ilyeneket a hatvanas-hetvenes években építettek előszeretettel. Ezt újították föl és bővítették ki egy télikerttel és egy nagy terasszal.

– Számunkra, a férjem és az én számomra is, fontos a természettel való kapcsolat, a napi mozgás, hiszen ezt szoktuk meg a munkánk során – ecsetelte a feleség.

Mindketten hivatásszerűen is növényekkel foglalkoztak, Ágnes agrármérnök, a férje kertészmérnök és növényorvos. 2012-ben, illetve 2013-ban mentek nyugdíjba. A kertet még 2011-ben építették.

– Szerettünk volna egy szép nagy kertet, amely biztosítja a nyugdíjas éveinkben is a természetkapcsolatot, a napi mozgást, hiszen az ember csak akkor lehet testileg és lelkileg egészséges, ha kapcsolatban marad a természettel, és elegendő mennyiséget mozog. A kertészkedés mindezt biztosítja, sőt az ápolt növények energiát adnak, ez is nagyon fontos szempont – érvelt meggyőzőn az asszony, akivel ezen az esős, gyakran hűvös májusban, annak is a legközepén beszélgettünk csodás télikertjük nyugalmában.

– A növényeknek az a legjobb, ha télikertben vannak elhelyezve, mert általában a lakások levegője elég száraz. Itt, a télikertben mindig magasabb a páratartalom – mondta Ágnes. – Most nyári állapot van, ezért a növények fele kint van – mutatott körbe a 4,5 méter belmagasságú télikertben, amelyben egy 100 literes hordó is állandó berendezés. Benne állott víz várja, hogy ellocsolják, tudni illik, a növények számára az állott víz az igazán egészséges.

– Itt általában 70-80 százalék a páratartalom – folytatta a télikert bemutatását házigazdánk, s rámutatott, hogy a ház többi részének levegőjére is igen jó hatással van a télikert.

A házat egybenyitható terek jellemzik, így a télikert kedvező hatásait maximálisan kihasználhatják: a pluszmeleget, az oxigéndús levegőt, a kicsit magasabb páratartalmat.

– Az átlátszó, üvegablakos teteje miatt a télikert voltaképpen egy fénycsapda. Télen nagyon jól fűti a lakást, hiszen hasznosítja az akkori napfényt is. Úgyhogy számunkra a fűtés nem kerül sokba, naponta olyan 5-6 köbméter gáz fogy a téli időszakban – tudtuk meg.

Nyáron reluxákkal és egy kihúzható tetővel árnyékolják a télikertet.

Az előző lakásukban is volt télikert, csak kisebb. Problémaként is jelentkezett, hogy nem volt elég hely a fikuszok számára. Az itteni fikuszok is 4,5 méteresek, még ezeket is minden évben vissza kell vágni.

– A másik elvünk az volt, hogy a télikert és a terasz között ne legyen lépcső, mert ugye a növényeket mozgatni kell: kihúzni a teraszra, ősszel visszahúzni… – fejtegette. – Ezért van az, hogy a télikert és a terasz egy szintben vannak – adott mások számára is egyszerű, de nagyszerű tippet Ágnes.

A ház lakrészének belvilága alacsonyabb, egy felfelé vezető lépcső visz fel oda. Nem olyan sok, pár lépcsőfok.

A teljes tercia 2260 négyzetméter, 23,5 méter széles és 96 méter hosszú. Ennek nem egészen a fele, 46 méter a ház és a díszkert hossza. Mögötte található a zöldséges-, illetve leghátul a gyümölcsöskert.

Egy léckert határolja el egymástól a két területrészt.

Az íves vonalvezetésű díszkertben kerti tó, pavilon és több pihenőhely is található. „Uralkodója” egy ötvenéves germersdorfi cseresznyefa. A vezérnövények: egy mongol hárs, egy perzsa varázsfa, egy arizonai hamisciprus, a himalájai nyírek, egy törökmogyoró és egy gömb ginkgo. Nagyon sok cserje és virág is pompázik, például a tavaszi bangiták, a rózsalonc, a perzsaorgona, a tarka levelű boroszlán. A kertet sövények tagolják kisebb egységekre, például korallberkenye- és tiszafasövény, illetve ba­bérmeggy- és gyertyánsövény.

Legfőképpen ezek miatt több úgynevezett kertszobára tagolódik a mesés díszkert.

– Tőlem általában azt szokták kérni, hogy kevés munka legyen a kerttel, de szép legyen! No, Ágiék pont azt mondták, hogy nagyon sokat akarnak dolgozni a kertben, ezért én egy olyan kertet tervezhettem, amely viszonylag nagyobb fenntartási igényű – idézte föl Ágnesék kérését Herczegné Ghyczy Zsuzsanna, a kert tervezője.

– Zsuzsa mondta, hogy ez sok munkával jár, de mi éppen ezt akartuk – erősített rá Ágnes.

Egy országos kiterjedésű kertnéző mozgalomnak is rendszeres állomása ez a díszkert, Hajdúszoboszlótól Budapesten és Kaposváron át Győrtől is jönnek ide vendégek. Egy hónapja, április 20-án volt utoljára kertbemutatójuk, amikor is a tavaszi hagymások és a tavaszi virágok nyíltak. Most június első két napjára készülnek: a rózsanyílásra várnak sok látogatót.