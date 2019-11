Téli üzemmódban a közút, Fejérben is felkészültek (2. rész)

Szombati lapszámukban kezdtünk foglalkozni a témával, ami a közúton történő téli közlekedés számos vonatkozását öleli fel. Ezúttal a feldolgozás második – s egyben utolsó – részét olvashatják.

A hófúvásokban érintett lakott területen kívüli útszakaszok Fejér megyében: Zámoly–Gánt összekötő út Székesfehérvár–Zámoly közötti szakasza. Söréd–Bicske összekötő út szinte teljes hosszúságában. Magyaralmási bekötőút. Zirc–Mór összekötő út. Polgárdi–Balatonakarattya összekötő út Füle térségében. Úrhidai út. Fehérvárcsurgó–Bakonykúti összekötő út. Igari út. Bodajk–Balinka összekötő út 81-es főút és Bodajk közötti szakasza. Vérteskozmai bekötőút. Szabadbattyán–Veszprém összekötő út Sárkeszi térségében. 7-es főút Martonvásár és Pettend környezetében, Székesfehérvár határában, valamint Szabadbattyán és Lepsény között. Vereb–Lovasberény összekötő út. Bicske–Zsámbék összekötő út Mány térségében. Biatorbágy–Tatabánya összekötő út Bicske környezetében. Felcsút–Szárliget összekötő út Szár környezetében. 1-es főút Bicske–Háromrózsa között. Kápolnásnyék–Pákozd összekötő út Pákozd–Székesfehérvár közötti szakasza. Adony–Káloz összekötő út szinte teljes külterületi szakasza. Adony–Perkáta összekötő út. Mezőfalva–Sárbogárd összekötő út. Hantos–Kislók összekötő út. Mélykútpusztai bekötőút. 61-es főút. 64-es főút. Enying–Mátyásdomb összekötő út. Dég–Som összekötő út.

Ezen útszakaszok jellegzetessége, hogy széles, nyílt tér határolja az utat, ahol a szél akadálytalanul, csillapítás nélkül halad át, és nagy felületről (szántók) tudja összegyűjteni a havat. Hófúvás kialakulása már lepelhónál és alacsony (30 kilométer/órás) szélsebesség mellett is előfordulhat. Sőt, a hideg viharos szél a nedves, tapadó havat is ki tudja szárítani és el tudja hordani. További jellegzetesség, hogy a hófúvások-hótorlaszok általában szakaszosan alakulnak ki az arra kedvező domborzat és szélirány esetén, közöttük pedig akár száraz útfelületek is lehetnek a szélárnyékos helyeken.

A közútkezelő mérnökségei folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárási előrejelzéseket, ennek megfelelően hajtják végre megelőző intézkedéseiket, illetve készülnek fel a várható munkákra. Munka közben szem előtt tartják a közlekedők biztonságát, a környezetvédelmet és a hatékonyságot is.

Az utak síkosságának megelőzése érdekében a forgalmasabb szakaszokon a közútkezelő sózással védekezik. Erre a célra nátrium-kloridot, illetve kálcium-klorid oldatot használnak. Ez a munka rendkívül időigényes, így a gondos szervezés mellett is szükség van a gépjárművezetők fokozott türelmére. Ónos eső esetén az utak sózása hatástalan, a burkolatok síkosságát csak azt követően lehet csökkenteni, ha az eső már elállt.

Havazás esetén a hó eltakarítását 3–5 centiméter lehullott hó esetén célszerű megkezdeni. Ezen vastagságig a síkosság ellen kiszórt olvasztó anyagokkal védekezik a közút, így igyekszik megakadályozni, hogy a csapadék a burkolatra fagyjon. A megyében rendelkezésre álló mintegy 45 munkagép folyamatos munkavégzéssel, ütemezetten tudja elvégezni a hóeltakarítást. Nem lehet minden kilométerkőnél egyszerre egy munkagép, folyamatos havazás esetén egy-egy útszakaszra adott esetben többször is vissza kell térni.

Egy-egy gép fordulóköre körülbelül két óra, ez alatt az idő alatt 40-50 kilométert takarít le, ezen időszak alatt akár újabb 5-10 centiméternyi hó is hullhat a burkolatra. Ezért mindenképpen érdemes a közlekedőknek mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedniük.

A hófúvások által kialakult hótorlaszok eltakarítása akkor hatékony, ha az erős szél már megszűnt. Megelőzésképpen még a téli időszak indulása előtt a közút kihelyezi a leginkább érintett útszakaszok mellé a hófogó rácsokat, illetve hófogó hálókat. A burkolathibák javítását télen csak hidegaszfalttal tudják végezni, amely csak átmeneti megoldást jelenthet a változékony idő miatt. A kátyúzást csak száraz, csapadékmentes időben tudják elvégezni, ami jelentősen csökkenti a beavatkozási lehetőségeket. Ha a hőmérséklet +7 Celsius-fok alá süllyed, használjunk téli abroncsot – tanácsolja Molnár István, a közútkezelő megyei igazgatója.

Réteges, meleg öltözetben induljunk útnak, és lehetőleg ennivaló, innivaló és takarók is legyenek az autóban. Ne előzzük meg a közúti társaság narancssárga, illetve villogó jelzést használó gépjárművét. Az autópályán hagyjuk szabadon a leállósávot, a mentési útvonalat.

Amennyiben a leállósávon ragadtunk, azonnal értesítsük a hatóságokat. Induljunk el időben, vezessünk az út- és látási viszonyoknak megfelelően. Érjük el biztonságban úti célunkat!

Indulás előtt tájékozódjunk a várható időjárási viszonyokról, útakadályokról – www.utinform.hu – Fejér megyei diszpécserszolgálat: (22) 819-400. Töltsük fel autónk ablakmosó tartályát téli folyadékkal, és ellenőrizzük az ablaktörlők állapotát! Csak tele üzemanyagtartállyal induljunk útnak. Takarítsuk le a szélvédőket! Ellenőrizzük a gépjármű világítását és az akkumulátor állapotát is! Töltsük fel a telefonunkat, használjunk autós töltőt!

Legyen nálunk: mobiltöltő, vontatókötél, indítókábel, hólánc, jégkaparó, jégoldó spray, hóeltakarító kefe, kis hólapát!

A téli üzemeltetéssel kapcsolatos további információk elérhetők a Magyar Közút vonatkozó weboldalán.

