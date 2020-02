Tehetséggondozás Cecén – magasabb fokon

A dress code (vagyis az előírt öltözet) az estélyi volt, így érkezett mintegy százharminc fő a cecei művelődési házba szombat este.

A helyszínen a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola és Alapítvány negyedik támogatói bálját rendezték meg. Az intézmény jelenleg 784 fővel működik, elsődleges célja a tehetségek segítése, valamint az, hogy a tehetséggondozás a lehető legmagasabb fokon működjön az iskolában: a növendékeik minél ügyesebbek legyenek, ehhez pedig egy olyan szakmai palettát nyújtsanak, amiért a gyermekek szívesen csatlakoznak hozzájuk. Ennek érdekében a jobb együttesekkel, csoportokkal egy-egy – akár külföldi – utat is megcéloznak, elfogadják a meghívásokat.

Iker Józsefné, a cecei székhellyel, valamint nagylóki, sárbogárdi és paksi telephellyel működő iskola vezetője elmondta: az immár negyedjére megrendezett bál célja nemcsak a lehetőségek megteremtése volt, de az is, hogy a környéken élő, hasonló gondolkodású és érdeklődési körű emberek találkozzanak egymással, egy jót beszélgessenek. S hogy mit értünk a „lehetőségek megteremtése” alatt?

– Amire nem tudunk elegendő forrást biztosítani, az a gyerekek táboroztatása, a nyári külföldi turnék és a viselettár bővítése, ezekre gyűjtöttünk a mostani támogatói bálon – válaszolta kérdésünkre Iker Józsefné.

Szerencsére érkeztek is támogatók, akiknek köszönhetően – összevetve a kiadást és a bevételt – minimális nyereséggel zárult a bál. Az eseményen a köszöntőt követően egyórás műsort adtak a paksi Tehetség Táncműhely növendékei, akik szilágysági és őrkői cigány táncokat mutattak be, a dunaföldvári senior táncegyüttes egy bodrogközi koreográfiát járt el, de a társastáncosok és a balettosok is felléptek az est folyamán. A konferálásért Vajai-Kovács Viktória felelt, ceremóniamesterként Miklósa Sándor Zsolt közreműködött, zeneileg Herczeg Szilárd gondoskodott a felhőtlen percekről.

A vendégeket egy estére az iskola „növendékeivé” is fogadták: a műsort követően mindenki rockyzni tanult.