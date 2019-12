Tavaszra elkészülhet a legújabb makett, a Csíkvarsai-rét gémeskútja

Olvasóink bizonyára emlékeznek rá, hogy a megye 7 csodája elnevezésű játékban az egyik befutó helyszín a csákvári Csíkvarsai-rét lett. Az önök szavazatai nyomán kialakult végeredmény a helyi modellkészítő mestert, Dornyi Mihályt is meg­ihlette.

A kifejezetten csákvári nevezetes épületek kicsinyített másait készítő Misi bácsi új dobásra készül. Utolsó alkotását éppen két éve fejezte be, akkor az Esterházy-kastély makettje került a kertjébe, eggyel növelve ezzel a „mini-Csákvár” látványosságainak számát. A tavalyi év makettépítés szempontjából csendesen telt, más irányú elfoglaltságai akadtak a mesternek, ám idén nyáron a megye 7 csodája játékról és annak végeredményéről ő is olvasott a Fejér Megyei Hírlapban. Akkor határozta el, el­készíti a Csíkvarsai-rét gémeskútját.

– Több mint fél évszázada vagyok a lap előfizetője és hűséges olvasója, így természetesen én is értesültem a játékról, és nagyon örültem annak, hogy a Csíkvarsai-rét is bekerült a legjobbak közé. Ráadásul itt lakom a szomszédságában. Nagyon tetszettek a benevezett helyekről készült fotók is, például a csákberényi tanösvény vagy a magyaralmási Tóhely-domb a bálákkal, de mivel én csákvári vagyok, azt gondoltam, a gémeskutat készítem el – árulta el Dornyi Mihály, akinek makettkészítő munkásságát 2018-ban a Csákvárért díjjal is elismerték. A kúthoz tartozó vályút november 6-án öntötte ki, ez volt az első darab, december elején már megvolt a festése, mintázása is: hajszálra úgy néz ki a vályú és a kútkáva, mintha valódi kis kövekből rakták volna.

A gémhez az erdőt járva keresett alkalmas faágat Dornyi Mihály, aki ezúttal nagyjából 1:32 arányban dolgozik. A vödör is elkészült már – valamikor borospohárként szolgált, amire a rézpántok alapanyagát egy másfeles elektróda belseje adta. Ha minden a tervek szerint alakul, tavaszra elkészül a gémeskút, amely mellől már csak a szürke marhák hiányoznak, és ami egyszer – talán nem is annyira a távoli jövőben – Csákvár belvárosát díszíti a többi elkészült épülettel együtt a helyiek és a településre látogatók örömére.