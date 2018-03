Tavasszal felbolydul a tópart: a partfal-rekonstrukció hamarosan megkezdődik

Az idei évben a megszokottól kicsit eltérően alakul az élet a Velencei-tónál. A tó partfal-rekonstrukciós munkálatait ugyanis hamarosan megkezdik, amely óhatatlanul észrevehető lesz a lakosoknak is. A részletes 2018-as tervekről nemrég lakossági fórumon számoltak be a szakemberek.

A Velencei-tó partfal-rekonstrukciója 2018-ra gyakorlati fázisba lépett: a tavasz beköszöntével, azaz várhatóan már áprilisban elkezdődnek a munkálatok egyes szakaszokon Velence környékén is. A szakemberek hangsúlyozták: nemcsak az időjárásra, de számos egyéb lényeges tényezőre tekintettel lesznek. Az előre ismert rendezvényeket, mint például az idei évre tervezett Velence Vágta időpontját például figyelembe tudják venni, de a turisztikailag kiemelt területeket sem bolygatják a nyári időszakban. Sőt, a lakossági fórumokon is mindig kiemelik a szakemberek: az ütemterveket rugalmasan kezelik, amennyire csak szükséges. De azért nem árt tudni: nagy ívű és nagy léptékű beruházás lesz ez, amelyet nem lehet észrevétlenül elvégezni. És akkor lássuk a terveket.

A velencei déli kanyari sétányon a tervek szerint júliustól szeptemberig tart majd a munka. Itt a partfal járófelületének biztosítása a cél, ezért fahídbeépítést kap. A következő szakasz a Velence Korzó, ám itt a nemrégiben épült gabion partvédőművön nem szükséges beavatkozásokat végezni, ezért idén nem lesznek munkálatok. A velencei déli kanyari hajóállomáson a függőleges partfalat építik át, valamint kotrási munkálatokat végeznek. A tervek szerint júliusban kezdik a munkát, amely még ősszel, télen is tarthat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A kikötőtől nyugatra lévő partszakaszon októberben kezdik a rézsűs partfal átépítését. Földrajzilag ezt követi a Hotel Resort Termálfürdő, ahol szintén végeznek idén munkálatokat: júliusi kezdéssel és őszi folytatással partfalátépítésekre lehet számítani. Időben legközelebb a velencei csónakkikötő partfal-rekonstrukciója van. Itt hamarosan kezdődnek a munkák: áprilisban kezdik el a vendégmólók, valamint a kikötőt a strandtól elválasztó móló bontását, ezt követi a rézsűs partfal átépítése és a meder „felhomokolása”. Júniusig szeretnének végezni ezekkel a feladatokkal.

Ezt követi a HIDRO telepi kikötő, ahol júliusban állnak neki a bontásnak, amely még ősszel is eltarthat. A Béke utcai kikötőbe is előbb jutnak el a szakemberek, úgy, ahogy a csónakkikötőbe is. Ahogy az idő engedi, de a tervek szerint már áprilisban megkezdik a vendégmólók bontását, a rézsűs partfal átépítését, valamint a kotrási munkálatokat. Ez az etap júniusig tart. A következő, ahol idén átépítés várható, az a Cserje utcai kikötő: októberi kezdéssel várható a vendégmólók bontása, a partfal és a hullámtörő átépítése, valamint a kikötőfej megerősítése.

A Velencei Vízügyi Telepre júliusban jutnak el a szakemberek, ahol partfalépítéssel és -átépítéssel telik az idő szeptemberig.