Tavalyi eredmények és idei feladatok Iszkaszentgyörgyön

Új igazgató kezdett a hétfői nappal az általános iskolában, KRESZ-pályát alakítanak ki az óvoda udvarán, februárban átadják az új szociális intézetet.

Többek között ezek is elhangzottak azon a szombati összejövetelen, amelyen a falu közszférájában működő intézmények, így a szociális intézet, a közös hivatal, az orvosi rendelők, az óvoda, az iskola és az Iszkom Kft. vezetői számoltak be a tavalyi év eredményeiről, valamint vázolták az idei terveiket, feladataikat is. A beszámolókból kiderült például, hogy megoldódott az iskola igazgatói posztjának kérdése. Tavaly a sikertelenül végződő pályázatot követően az általános iskola élére ideiglenes megbízottként Kissné Szalai Ágnest nevezték ki, aki szombaton elmondta, a második félévet már az új vezető irányítása mellett kezdi meg az intézmény. Koncz Gábor, aki az átadás-átvétellel járó feladatok miatt nem tudott részt venni a mostani összejövetelen, egy kis Pest megyei település iskolájának igazgatói székéből érkezett Iszkaszentgyörgyre.

Az óvodában idén felújítják az udvart, ahová KRESZ-pályát is terveztek. Szó esett arról is, hogy mivel márciustól nem lesz a falunak fogorvosa, és egyelőre nem találták meg az utódját, valamilyen formában meg kell oldani a helyettesítést. A falugondnoki feladatokat ellátó Iszkom Kft. vezetője pedig arról beszélt, idén is sok munka vár rájuk, ők lesznek a település Magyar Falu Programban elnyert pályázatának kivitelezői. Az összejövetelen Gáll Attila polgármester is tájékoztatta az intézményeket arról, milyen feladatokat priorizálnak az idei év költségvetésében a településen. A büdzsé elkészítése zajlik, és februárban szeretnék elfogadni a képviselő-testülettel. A polgármester hozzátette, a tavalyi uniós és önkormányzati választásokat követően a hivatalra csendesebb év vár.