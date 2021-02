Miért nincs napokig fűtés Dunaújvárosban?

Bár a szolgáltató szerint hétfő óta maradéktalanul működik a fűtés, mégis sok család otthonában hidegek a radiátorok Dunaújvárosban. A távhőszolgáltató február 6-én az egész városban lekapcsolta a fűtést.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Dunaújvárosi Víz-Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (DVCSH) február elején internetes oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy 6-án és 7-én éjszaka főberendezések kijavítását és cseréjét végzik, ami miatt egész Dunaújváros területén lekapcsolják a fűtést. Hozzátették, emiatt a nappali órákban is előfordulhat a szolgáltatások színvonalának csökkenése, de a hétvégén elvégzik a munkát. Ezzel szemben a város polgármestere, Pintér Tamás lapunk érdeklődésére elmondta, úgy tudja, a DVCSH a lekapcsolások megkezdése után tette nyilvánossá a hírt.

A szolgáltató közlése szerint a karbantartás eddig azért nem valósulhatott meg, mert az önkormányzat és intézményei, valamint a lakosság is tartozott a DVCSH-nak, így a munkálatokra nem volt elegendő forrás. Miután az indoklás napvilágot látott az önkormányzat közzétette, sem nekik, sem intézményeiknek nincs hatvan napon túli tartozása. Ezt a polgármester többször megerősítette, és kérdésre hozzátette, rövidebb lejáratú elmaradása sincs. Pintér lapunk érdeklődésére kiemelte, véleménye szerint az is bizonyítja, hogy jelenleg nincs tartozásuk, hogy a szolgáltató most el tudta végezni a javítást és a cserét. Ugyanakkor hozzátette, ennek ellenére nem hajthatták volna végre a munkát, ugyanis a törvény szerint fűtési szezon ideje alatt karbantartás miatt tilos leállítani a szolgáltatást.

Jön a hideg, mi lesz velük?

Az eseményekkel kapcsolatban megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot a DVCSH-val, de egyelőre nem sikerült beszélnünk az illetékesekkel. Így arra sem kaptunk választ, hogy a napokban érkező rendkívüli hideget már minden dunaújvárosi meleg otthonában vészelheti-e át. Hasonlóan a leállások bejelentéséhez, szintén internetes felületükön tették közzé, hogy hétfő éjszaka óta a szolgáltatás maradéktalanul helyreállt. Információink szerint viszont ez nincs így, hiszen a közösségi média felületein a város számtalan lakosa számol be tapasztalatairól, miszerint továbbra is meleg víz és fűtés nélkül töltik napjaikat, vagy csak akadozva működik a szolgáltatás. Pintér Tamás elmondta, az önkormányzathoz is még mindig érkeznek panaszok. Ugyanakkor hozzátette, ennek ellenére biztos, hogy a fűtést visszakapcsolták, mert vannak lakások, ahol már működik. A polgármester kiemelte, utcákon belül is vannak eltérések a szolgáltatás minőségével.

Pintért megkérdeztük, hogy az önkormányzat, mint a távhőszolgáltató többségi tulajdonosa miért nem tudott a tervezett karbantartásról. Elmondta, hogy 23 évvel ezelőtt egy olyan szerződés született a cég és az önkormányzat között, ami még két évig érvényes. A megállapodás értelmében a management jogokat a kissebbségi tulajdonosok gyakorolják, így az önkormányzatnak nincs beleszólása a mindennapi dolgokba. Kiemelte, ez a korábbi városvezetések esetén is problémát jelentett.

A katasztrófavédelem mellett az önkormányzat is vizsgálatot indít a cég ellen, ugyanis fenntartásokkal kezelik a munkálatok valódi elvégzését.