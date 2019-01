Tartalmas bemutatkozással készült a Corvinus

Székesfehérvár A Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa negyedik alkalommal szervez január 18-án, pénteken 9 órától nyílt napot. Az intézmény a kormány és Székesfehérvár támogatásának köszönhetően 2016 nyara óta van jelen a városban.

– Nagy lelkesedéssel készülünk a 2019/2020-as tanévre egy olyan időszakban, amikor pályaorientáción gondolkodnak az érintett diákok és családok – mondta lapunknak András Krisztina rektori megbízott. – Szeretnénk sok-sok impulzust adni, ezért a hozzánk érkező vendégeknek is köszönhetően különleges esemény lesz a nyílt nap, ahol a középiskolás diákoknak bemutatjuk a campust, annak infrastruktúráját és a képzés tartalmát.

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztráció­hoz kötött, ezért a szervezők azt kérik, hogy az érdeklődők kövessék az egyetem kommunikációs felületeit, ahol folyamatosan találkozhatnak az intézmény híreivel.

Szeptembertől új épület várja a hallgatókat, újjászületett parkkal

– A napot informatív módon próbáltuk megszervezni, hogy a hozzánk érkezők mindenképpen betekintést kapjanak a Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán folyó képzések kínálatába – folytatta a rektori megbízott. – Lesznek alap- és mesterszakos bemutatók, ezért nem csupán a középiskolás diá­kokat várjuk, hanem azokat a már végzett vagy jelenlegi hallgatókat is, akik az alapszakos képzés után mesterszakon való továbbtanulásban gondolkodnak. Ám nemcsak informatívak szeretnénk lenni, hanem izgalmasak is. Képet adunk arról, hogy mit jelent nálunk az egyetemi élet, illetve mit, ha valaki a duális képzési formát választja, ezért a campus standjain és előadások formájában is bemutatkoznak duális partnereink. Lesznek villám­előadások, a szünetekben pedig a pihenés mellett kvízjátékok szórakoztatják majd a hozzánk érkezőket.

Fontos része lesz a napnak a kollégiumi körtúra, hiszen korszerű, jól felszerelt kollégiummal várják a majdani hallgatókat a Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán. A „koleszt” egyébként csupán egy vagy két emelet választja el az oktatói terektől.

– Újdonság az úgynevezett Case Solvers workshop is, amelynek során a tréninget végzők az üzleti életben használt problémamegoldás alkalmazásával foglalkoznak az érdeklődőkkel, akik választ kapnak arra a kérdésre, mit érdemes átgondolni akkor, ha válaszút előtt állnak, s miként hozhatnak megfelelő döntéseket a továbbtanulással kapcsolatban – mondta András Krisztina.

A campuson – amely egyébként a Corvinus Egyetem duális képzési központja – a szakfelelősök is előadást tartanak. Az alapszakokról négy tájékoztató lesz: gazdálkodási és menedzsment (nappali, duális), pénzügy és számvitel (nappali, duális), gazdaság-informatikus (levelező) és turizmus-vendéglátás (nappali, duális). Mesterképzésen pedig regionális és környezeti gazdaságtan (levelező) és sportközgazdász (nappali, duális) szakok indulnak.

– Milyen érvek szólnak még a Corvinus mellett? Szeptembertől új épület várja a hallgatókat oktatói terekkel, informatikai laborokkal és könyvtárral, miközben újjá­születik a campus parkja is. Az intézmény dinamikusan fejlődik, az elmúlt tanévben közel 120 beiratkozónk volt. Ez a hallgatói létszám családias hangulatot jelent, és lehetővé teszi a mentori kapcsolattartást is – zárta szavait András Krisztina.