Veszélyes vezetékek Fehérváron, milliós cserék a társasházakban

Az általunk megkérdezett közös képviselők elmondták, társasházaik nagy részében már kicserélték az elavult elektromos vezetékeket. A felújítás azonban jelentős anyagi kiadással járt.

A régi építésű társasházakban vagy a 60-as, 70-es években épült lakótelepeken legtöbbször már elavultak az elektromos vezetékek. Amikor 50-60 évvel ezelőtt felépítették a társasházakat, az áramfogyasztás mértéke jóval csekélyebb volt. Ma az otthonokban több tévékészülék is van, emellett a mosógép, a szárítógép és a mosogatógép is igénybe veszi az elektromos vezetékeket, és akkor még nem említettük a konyhai kiegészítők – mikrohullámú sütő, kávéfőző, elektromos főzőlap – áramfogyasztását. Ehhez jön még az internetszolgáltatás, a számítógépek áramfelvétele is.

Egyed Attila közös képviselő kérdésünkre elmondta, az általa képviselt társasházak zöme a 60-as, 70-es években épült, ezek 80-85 százalékában már megtörtént az elektromos vezetékek cseréje, korszerűsítése.

– 2012 óta zajlanak ezek a felújítások, amik mindig sok előkészületet, szervezést, engedélyeztetést igényelnek. Az épület hálózata a főkapcsolótól a villanyórákig terjed, ez a közös szakasz. Ez jellemzően a lépcsőházakban, a villany­óraszekrényeken belül húzódik. Amikor az épületekben hálózati felújítást végzünk, ezt egészen a lakásokban lévő osztódobozokig hajtjuk végre. Ekkor a lakók az adott pillanatban díjmentesen megkaphatják a felbővítést 32 amperig, ennek persze szigorú műszaki feltételei vannak – fogalmazott a közös képviselő. Kiemelte, a társasházi felújítás során a lakásokon belüli vezetékekhez nem nyúlnak, az minden esetben a lakástulajdonosok hatásköre.

– Ha a tulajdonosok nem is cseréltetik a vezetékeket, de adott időközönként felülvizsgáltatják a kötődobozokban lévő kötéseket, esetleg modernizálják, és több áramkört hoznak létre a nagyobb fogyasztóknak – mint például a mosógép, szárítógép –, akkor a meglévő villamos hálózatot kevésbé terhelik, így nem fordul elő a hálózatban túlmelegedés, leolvadás és ebből keletkező tűz.

A felújítás árát az épület kialakítása is befolyásolja. Egy függőfolyosós épületben vízszintesen elnyújtva is óriási mennyiségű kábelt kell vinni, míg egy szintenként három lakásos társasházban – ahol a lakások közel vannak egymáshoz – csak tizenöt méteres vezetékekkel dolgoznak. Az sem mindegy, hogy korábban légvezetéken vagy földkábelen érkezett-e az áram. A költségek tehát eltérőek.

– A Horvát István-lakótelepen, a Prohászka-templommal szemben van hat egyforma kockaház. Az első házban 2013-ban 600 ezer forintért, míg az utolsó épületben 2019 őszén 2,5 millió forintért végezték el ezeket a munkálatokat. Az első időben ez az összeg lakásonként körülbelül 50 ezer forint volt, míg az utolsóknál már 100-120 ezer – emlékezett Egyed Attila, aki elmondta, az általa képviselt társasházakban ilyen célra nem kellett hitelt felvenni. Ezekre a felújításokra jellemzően készülnek a társasházak, így a közös költség emelésével sikerül összespórolni a megfelelő összeget.

Hasonló tapasztalatokról számolt be lapunknak Csárádi László ingatlankezeléssel foglalkozó szakember. Mint mondta, az általa képviselt társasházak között vannak nagyon régi épületek, 80-as években épült panelok, középblokkos társasházak, valamint új építésű ingatlanok is.

– Nagyon sok helyen megnőttek a lakáson belüli igények, ezért már nem megfelelőek a régi kábelek, a lakásokon belül is több a fogyasztó. A törzskábelt – ami társasházi tulajdon – meg kell erősíteni ahhoz, hogy mindenkinek meg tudja adni a szolgáltató a 32 amperes áramot. Ez a csere sok társasházban megtörtént már, és sok helyen jelenleg is folyamatban van a tervezés. A fő probléma, hogy jelenleg nehéz kivitelezőt találni a munkálatok elvégzéséhez – kezdte a közös képviselő, akit szintén beszélt a felújítás anyagi vonzatáról.

– Egy sima négyszintes társasháznál közel egymillió forintba kerül, míg egy tízszintes épületnél ennek a duplája. Van egy gárdonyi társasházam, ahol tizennyolcmillió forintos árajánlatot kaptunk az egyik kivitelezőtől. Egyre drágábbak ezek a munkák, ezért sok helyen csak úgy lehet megoldani, ha hitelt vesznek fel a társasházak – tudtuk meg Csárádi Lászlótól. Hozzátette, a hitelt jellemzően öt, de maximum nyolc évre veszik fel.

Mint mondta, a közös költséget sokszor nem emelik, pedig összességében a rendszeres emelésekkel lehetne összespórolni a felújítás költségeit. Sokszor sajnos tűzoltást végeznek, ugyanis a munkálatokat az anyagiak hiányában csak akkor végzik el, amikor már nagyon muszáj. A korábbi kamattámogatott hitelek nagyban segítették a társasházak ezen felújításait is. A kedvező hitelkonstrukcióknak köszönhetően zajlottak felújítások például a Jancsár utcában, a Mikes Kelemen utcában és az Almássy-lakótelepen is.