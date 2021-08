A tanévkezdésről számokban

Még két hét, és várhatóan újra szélesre tárulnak az iskolák kapui a kisebb-nagyobb diákok előtt. Akiknek a szülei sokszor kisebb vagyont költenek el az iskolakezdéshez szükséges felszerelésre.

Azzal nem állítunk nagy újdonságot, hogy a tanévkezdésre – főleg, ha elsős a gyerkőc, és mindent újonnan kell beszerezni – tízezreket is elkölthetnek a szülők, még úgy is, hogy a tankönyveket már jellemzően ingyen kapják a tanulók.

Az általános iskola első osztályába készülőknek hosszú listát adnak a pedagógusok, a szülők pedig eldönthetik, hogy külön-külön szerzik be a rajta szereplő tételeket, vagy ha van rá lehetőség, akkor csomagban vásárolják meg őket.

Az egyik székesfehérvári, belvárosi papírboltban is működik mindkét változat, és bizony augusztus lévén már nagy a sürgés-forgás. Az üzletvezető, Pirkhoffer Erzsébet lapunknak elmondta: igyekeznek javasolni a szülőknek, hogy fokozatosan szerezzék be a tanszereket, akár már júniusban vegyenek meg egyet-kettőt, így nem egyszerre kell sok pénzt kifizetni. A Covid miatt nehéz időszak áll mögöttünk, sok minden kiszámíthatatlan, így a bevásárlás is kitolódott idén, most nőtt meg igazán a forgalom.

Korábban az elsősök szülei már május végén, június elején, a szülői értekezletek után megjelentek a boltban, ahol megtalálhatták a tanárokkal egyeztetett csomagokat is. Még augusztus elején is főleg alsós családokat szolgálnak ki, a felsősök és a középiskolások inkább a hónap végén jelennek meg. Ennek az is az oka, hogy sok felsősnek nincs listája szeptember elejéig. A szaktanárok olyankor közlik, hogy mire lesz szükség pontosan.

A kis elsősöknek van összeállított csomag, ám ennek tartalmán is lehet változtatni. A második osztályba lépve pedig csak pótolni kell, ami hiányzik, tehát nem szükséges sokat költeni. A cél az, hogy mindenki elégedett legyen, és sikerüljön időt és energiát spórolni a szülőknek azzal, hogy sok mindent beszerezhetnek egy helyen.

Az árak egy székesfehérvári édesanya, Erzsébet szerint tavalyhoz képest valamennyit emelkedtek, de ez nem túl jelentős drágulás. Augusztus végétől azonban nem tudni, mi várható. A leggyakoribb termékek kapcsán megtudtuk: jó iskolatáskát a kicsiknek 20 ezer forint fölött lehet beszerezni, tolltartók nagyjából 1700 forinttól vásárolhatók, az alapvető füzetek pedig 120 forinttól vehetők meg.

Gyors számításaink szerint egy elsős iskolakezdése körülbelül 30-35 ezer forintba kerül a tanszereket illetően.

A nagyobb áruházakban akciókat is föl lehet fedezni a tanévkezdéshez kötődve. Rögtönzött szemlénk során tolltartókat – formától, mintától függően – 1200 forinttól fölfelé láttunk, a táskák az említett 20 ezer forint fölötti árban voltak, a színesceruza-készletek 550 forintnál kezdődtek, és persze sok helyen kínálnak tornazsákokat, egyéb fontos kellékeket.

A kétgyermekes Anna elmondta: idén a kisebbik gyermeke is első osztályba megy, ám mivel a nagyobb, negyedikes lány táskája még jó állapotú, ezért azt használja majd. Ezzel tudnak kissé spórolni. A tanévkezdés így is jelentős pluszköltség, hiszen sok tárgyat, ruhát újonnan kell beszerezni, nem lehet mindenből a tesó „levetett” dolgait használni.

Egy másik, háromgyermekes anya, a seregélyesi Andrea hasonló véleményen van, szerinte gyerekenként akár 100 ezer forint is lehet az évkezdés. Az kerül sokba, hogy lehetőleg mindenkinek minőségi kellékeket (váltócipő, tornacipő, rajzeszközök és a többi) vásároljanak, hogy tartósan lehessen használni őket. Ráadásul egy év alatt mindent kinőnek a gyerekek, ezért szinte teljes ruhatárat kell beszerezni. Két gyerek lesz iskolás, ám az ovisnak is szüksége van váltócipőre, tornafelszerelésre.