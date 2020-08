Tanévkezdés – A nagycsaládban élők fél áron juthatnak étkezéshez az általános és a középiskolákban

Az iskolakezdés az idei évben sem okoz kevesebb fejtörést a szülőknek, mint korábban. Vajon jogosult a gyerek a kedvezményes étkezésre? Hol kérhet segítséget az a család, amely rászorul? Kinek jár az ingyen­tankönyv? Hogyan készül fel egy átlagos fehérvári család? S mi mennyibe kerül? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

Normál menetrend szerint indul a tanév

Nincs olyan tanköteles korú gyermeket nevelő szülő, aki ne foglalkozna azzal, vajon hogyan alakul az idei tanévben az oktatás menetrendje. Vajon járnak iskolába a gyerekek? Vagy ismét fel kell készülni az online oktatásra? Erről hivatalos információk még nincsenek, azon túl, hogy a kormány szándéka az: szeptember 1-jén a szokott rend szerint, iskolai keretek között kezdjék meg a diákok a tanulást. A bizonytalanság az, amit minden szülő és pedagógus említ mint legrosszabbat, de sajnos a koronavírus-járvány terjedését nem lehet hetekkel, hónapokkal előre megjósolni. Így azt sem tudni, mit hoz az idei tanév. Bölcsen jár el az, aki lelkileg már most felkészül arra, hogy akár így, akár úgy is lehet. A tervek szerint járványügyi protokollt kapnak az oktatási intézmények, amely arról szól, hogyan kell eljárniuk az is­koláknak a védekezés szempontjából.

Megérkezett az új Nemzeti alaptanterv

Az idei tanévtől az átdolgozott Nemzeti alaptanterv, valamint a megújult kerettanterv is életbe lép – elsőként az általános iskola 1. és 5., illetve a középiskola 9. évfolyamán. Ehhez kapcsolódóan számos területen vált szükségessé a tankönyvek átdolgozása, frissítése. Az Oktatási Hivatal szerint az érintett osztályok tankönyveinek tartalmát és struktúráját is módosították. Megújultak a témakörök, fejezetek, leckék rendje, felépítése, továbbá frissült a kötetek képanyaga, illusztráció­ja is. Összesen 61 kiadvány – 39 tankönyv, tíz munkafüzet, három munkatankönyv, egy feladatgyűjtemény, egy szöveggyűjtemény, három tanári kézikönyv és négy kiegészítő könyv – jelent meg, 130 ezer szakember munkája nyomán. Az 1. és az 5. évfolyamosoknak 18-18, a 7. évfolyamosoknak három, a 9. évfolyamosoknak 22 kiadvány készült.

Ingyenes tankönyv­ellátás mindenkinek

A tankönyvek már megérkeztek az iskolákba, amelyekkel kapcsolatosan az idei tanév fordulópontot jelent.

A 2013-ban indult ingyentankönyv­program mostanra teljesedett ki, ugyanis a 2020/2021-es tanévben már minden közoktatásban részt vevő diák – közel 1,2 millióan – térítésmentesen kaphatja meg a tankönyveket. Ez közel 14 milliárd forintos tétel az állami büdzsében. A kezdetekkor szociális alapon kapott a diákok 54 százaléka – azaz 614 804 fő – ingyenesen tankönyvet, tavaly pedig már a diákok 85 százaléka, több mint 1,8 millióan részesültek ingyenes tankönyvellátásban. Az idei évtől tehát már minden korosztály érintett.

Ingyenes étkezés a rászorulóknak

A családoknak az elmúlt évekhez hasonlóan az idei esztendőben is érdemes utánanézniük, vajon iskolába járó gyermeküknek van-e valamilyen kedvezmény az étkezésre. A törvények szerint az általános iskolában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve az úgynevezett nevelésbe vett gyermekek számára jár az étkezés ingyen. Fél áron juthatnak étkezéshez az általános és a középiskolákban azok, akiknek ugyan nem jár az ingyenes étkezés, de nagycsaládban élnek, tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő gyermeket nevelnek. Az iskolai szünidőben napi egyszeri déli meleg ételt az önkormányzatoknak továbbra is biztosítaniuk kell a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Sok egyéb támogatási forma lehetséges még, érdemes az önkormányzatoknál és a civil szervezeteknél is körbenézni, ha szükséges. A Katolikus Karitász például most hirdette meg segélyakcióját, Székesfehérváron pedig az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ szervez adománygyűjtő akciót augusztus 13–17. között. A hosszú hétvégén iskolaszereket gyűjtenek a Next Stopban: ceruzát, tollat, füzetet, vízfestéket, tolltartót és egyéb használati eszközöket várnak, amiket a központ rászoruló családok között oszt majd szét.

A családok is nagyon készülnek már

A legtöbb családban már megkezdődött – legalább lelkiekben – a felkészülés a tanévkezdésre. Az iskolát könnyen feledték idén a gyerekek, mindenki nagyon várta már a tanulás végét. Így volt ez a Kovács-Szabó és Elekes mozaikcsaládban is, akiket hét gyermek vesz körül, s most az otthoni online oktatás ta­pasztalatait felhasználva próbálnak felkészülni a következő tanévre.

– Kettős érzelmeim vannak, főleg azért, mert nem tudjuk, mire számíthatunk. A gyerekeknek hiányzik a közösség, nekünk pedig a bizonytalanság nem tesz jót – mondja Elekes Zsuzsa, az anya. Tankönyvre már nekik sem kell költeni. – Alapvetően visszapótoljuk, ami hiányzik – teszi hozzá, és sorolja a példákat: filctoll, színes ceruza, körző, ilyenek, mindenkinek a korosztálya szerint. – A nagy kérdés, hogy ha fel kell készülnünk a digitális oktatásra ismét, akkor ahhoz mindenkinek kellene eszköz. Merthogy az előző tanévben a saját munkaeszközeinket adtuk nekik oda, de így nagyon nehéz volt dolgozni. Egy elsőst ráadásul nem is lehetett online kommunikációra fogni, de még a negyedikes lányomat is nagyon nehéz volt, inkább elbújt, mint hogy részt vegyen az online csoportoktatáson. Három hétig győzködtem, hogy nem lesz semmi baj. Tehát próbáltunk eszközöket beszerezni, de még mindig nem vagyunk ott, hogy minden gyereknek legyen tabletje vagy más digitális eszköze.

Alapfelszerelések a tanuláshoz

Pirkhoffer Erzsébet fehérvári írószeres számára ismét mozgalmas hetek jönnek, de mint mondja, nem indultak meg olyan mértékben a vásárlások, mint a korábbi években. Hogy ez minek köszönhető, nem tudni: talán kivárnak a szülők a tanévkezdés kapcsán. – Nagyon sokáig, akik bejöttek is, csak kérdezgettek, mit lehet tudni. A felsőbb évfolyamosoktól alig jöttek még, az alsóbb osztályosok szülei kezdenek szállingózni. De mindenki minimálisra veszi a bevásárlást – árulja el a kereskedő.

A kínálat azonban online és a boltok szintjén is pazar, a bőség zavara mindenhol.

Az a jó, ahol konkrét listát állítanak össze az osztályfőnökök, mit kérnek, és akár egy leszerződött partnernél ezeket a csomagokat át is lehet venni. S akkor többórás keresgélésre fordított időt lehet megspó­rolni.

De nézzük a kínálatot, a teljesség igénye nélkül: hangjegyfüzetek 200 forintért, sima lapos füzet 110 forintért, írólapcsomagok 200 forintért kaphatók. A zsírkréta 290 forinttól, a vízfesték 7500 forinttól, a tempera 900 forinttól indul, a gyurma 590 forinttól. Ceruzát 70, tollat 300 forinttól kínálnak az írószerek. Iskolatáskát hatezer forinttól, tolltartót ezer forinttól láttunk. A minőség, mondja az írószeres, gyakran összefügg az árral, de az erős középkategóriában nagy a szórás, itt a tapasztalat az, ami döntő lehet.

A 2020/2021-es tanév rendje

2020. szeptember 1., kedd: első tanítási nap

2020. október 16., péntek: kezdődnek az őszi érettségi vizsgák

2020. október 23., péntek: kezdődik az őszi szünet, előtte csütörtökön lesz az utolsó tanítási nap

2020. november 2., hétfő: az őszi szünet utáni első tanítási nap

2020. december 19., szombat: kezdődik a téli szünet

2021. január 4., hétfő: a téli szünet utáni első tanítási nap

2021. január 22., péntek: a félév vége

2021. április 1., csütörtök: a tavaszi szünet első napja

2021. április 7., szerda: a tavaszi szünet utáni első tanítási nap

2021. május 3., hétfő: kezdődnek a tavaszi érettségi vizsgák

2021. június 15., kedd: a tanév utolsó tanítási napja