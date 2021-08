Szeptembertől újabb Fejér megyei településeken oktat a Tehetség Művészeti Iskola

A Tehetség Művészeti Iskola mottója az, hogy nálunk minden kisgyermek tehetséges. A tanárok azok, akiknek meg kell látni a gyerekekben ezt a tehetséget.

Ezt ne hagyja ki! Nem először fut lyukra a baloldal botrányokozással

A cecei székhelyű, de Fejér megye több más déli településén, illetve az ország egyéb pontjain is megtalálható Tehetség Művészeti Iskola igazgatójával, Iker Józsefnével beszélgettünk. A pedagógus elmondta, a Tehetség Művészeti Alapítvány által fenntartott iskolának jelenleg is működik telephelye Sárbogárdon, Nagylókon, Mezőszilason, Sárkeresztúron, illetve Pakson és Szalkszentmártonban is. Sőt, ősztől, tehát a közelgő következő tanévtől még több településen lesznek jelen. Fejérben Alapon, Mátyás­dombon és Sárszentágotán.

– Harminc éve dolgozom táncpedagógusként, huszonöt évig vezettem a cecei Gerlice Néptánc Egyesületet, számos országos fesztiválon vettem részt velük, a tavalyi évtől két csoportban újraszerveződött az egyesület. Én alapítottam az alapi Mezőföldi Népi Együttest. Jelenleg is a vezetésem alatt működik a sárbogárdi Sárréti Csókavirág Népi Együttes – mondta el lapunknak az egyébként Pakson élő Iker Józsefné; ezek alapján érthető, miért éppen Fejérben, Cecén van az iskola székhelye.

– Amikor elkezdtem fiatalon a munkásságomat Mezőföldön, én itt annyi pozitív impulzust, annyi helyes, remek tanítványt kaptam! Sok évig dolgoztam Sárszentmiklóson, Adonyban is. Most már azok a fiatalok a gyerekeiket hozzák hozzánk. Az iskolában velem dolgozó munkatársaim is mind régi tanítványaim – tette hozzá az igazgató.

A pedagógus, illetve az iskola alapvető célja, filozófiája nem más, mint hogy a vidék kisgyermekei is kapjanak lehetőségeket! Iker Józsefné kifejtette, a művészeti képzés akár továbbtanulási irányt is mutathat a fiataloknak, segítheti a pályaválasztásukat, s támogatja őket a jövőképük megfogalmazásában. Valamint a foglalkozások nagyszerű hét közbeni időtöltést jelentenek, amelyek pozitív életminőség-változást eredményeznek számukra.

A művészetoktatási intézmény 12 évfolyammal, benne 2 előképző, 6 alapfokú és 4 továbbképző évfolyammal működik. A különböző településeken, csoportokban tanulhatnak a gyerekek néptáncot, drámát, társastáncot, modern táncot és balettet is.

– A gyerekek 6 éves kortól 22 éves korig járhatnak és lehetnek a növendékeink, de foglalkozunk óvodásokkal is, akik majd a növendékeink lesznek. Illetve vannak ifjúsági és felnőtt együtteseink is, amelyeket a volt növendékeink alkotnak – mondta Iker Józsefné.

– Vannak olyan intézmények, ahol a testnevelésórákon is jelen vagyunk. S bár a művészetoktatási órák mindig délután vannak, de ezek a délelőtti órák is meghatározók: olyan impulzusokat kapnak a diákok, amelyek révén megkedvelik – hogy csak két példát mondjak – a moldvai táncokat, vagy éppen a cha-cha-chát. S ha cizelláltabb tanítást szeretnének kapni ebből, akkor beiratkozhatnak a művészeti iskolába. Délutánonként 2 órától este fél 9-ig tartanak az oktatásaink. A pedagógusaink járnak át egyik településről a másikra a csoportokhoz, az együttesekhez – fogalmazott az igazgató.

Iker Józsefné elmondta, külföldre és belföldre is rengeteget utaznak az iskola együttesei. Mostanában persze inkább itthon lépnek fel. Szekszárdtól Székesfehérvárig, Budapesttől Szolnokig.

– A Tehetség Művészeti Iskola mottója az, hogy nálunk minden kisgyermek tehetséges. Mindenki más szociális háttérrel, támogatással, más családból, lehetőségekkel érkezik. A tanárok azok, akiknek meg kell látni a gyermekekben a tehetséget – fogalmazott.

A pedagógus elmesélte, hogy az egyik előző nagy ünnepen a szülők segítségével, ajándékoztak farmerkötényeket a növendékeiknek, hogy legyen mit felvenniük a közös rétestésztanyújtás során! – A hagyományokat nemcsak az autentikus magyar néptáncban, hanem a viselkedésben, a férfi-női identitásban és szerepekben is igyekszünk megfogalmazni – mondta el a szakember.

Megtudhattuk tőle azt is, hogy sokszor a diákjaik szüleiből is amatőr táncos válik. Ha látják, hogy milyen foglalkozásokkal, táncórákkal, jókedvű együttlétekkel jár az iskola diákjának lenni. Sárbogárdon például már a felnőttegyüttes is 11 éves. Nagyszerű látni, amikor egy orvos, egy varrónő, egy autószerelő egyik napról a másikra átértékeli az életet, s fontossá válik számára a magyar népi kultúra, vagy éppen azt mondja, hogy ő szerdánként salsázni szeretne!