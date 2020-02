Támogassák a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését!

Párt­állástól, frakciótól függetlenül az összes képviselő megszavazta Fazakas Attila, az ellenzéki frakció tagjának azon határozati javaslatát, amely kinyilvánítja, hogy az önkormányzat saját rendelkezésre álló felületein segíti a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését.

Mint arról lapunk nyomtatott és online változatában többször is írtunk már, egymillió európai uniós polgár (hét országból, meghatározott minimumszámok mellett) aláírása kell ahhoz, hogy az EU napirendre vegye azon polgári kezdeményezést, amelynek célja, hogy a tagállamok területén megvalósuló fejlesztéspolitikán belül kiemelt figyelmet kapjanak a nemzeti, nyelvi, kulturális sajátosságokat őrző régiók, köztük Székelyföld. Fontos erről újra és újra szólni, hogy minél többen támogassák a kezdeményezést.

Május 7-én lejár a határidő! A nemzeti­regiok.eu oldalon online pár perc a procedúra, név, egy okmány száma és állampolgárság, ennyit kell csak megadni.

Üdvös, hogy a hétfői rendkívüli ülésen az extra napirendi pont felvételét és a határozati javaslatot is minden képviselő megszavazta, így a Jobbik–DK–Momentum–MSZP és a Fidesz részéről is. Jó, hogy ebben a fehérvári képviselők egységesek.

Megjegyzendő, hogy a parlament is szavaz kedden ebben a témában. Mint ismert, az Országgyűlés elé beterjesztett javaslatot kormánypárti és ellenzéki erők (kivétel a DK, a Momentum és a Párbeszéd) együtt nyújtották be a múlt héten. Még rengeteg aláírás kell, jó lenne, ha az Országgyűlés ellenzéki képviselői is mind az ügy mellé állnának.

A soron kívüli fehérvári közgyűlést egyébként a tavalyi költségvetés zárszámadási folyamata, egy február 25-i határidő indokolta, eddig lehetett módosítást és előirányzat-­átcsoportosítást végezni a dokumentumban; a képviselők meghozták a szükséges döntést. A közgyűlés határozott a Pilinszky tér ivóvíz­veze­tékeinek cseréjéről, elindulhat a fejlesztés. Egy, a Fehérvári Programszervező Kft.-vel összefüggő döntés kapcsán kiderült, büfé nyitását tervezi a Barátság mozi.