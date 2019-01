Talpalók Lepsényből

Sok évtizede, megújuló tagsággal kirándulják be Magyarországot, sőt határokon túli területeket is a lepsényi természetjárók.

A lepsényi Talpalók Természetbarát Egyesület 2003 óta hivatalosan bejegyzett civil szervezet.

– Azonban ennek volt előzménye. Valamikor egy KISZ-es (Kommunista Ifjúsági Szövetség) társaságból alakult. Aztán bár sokan kiöregedtek, meg a KISZ is megszűnt, viszont a túrázási, a kirándulási kedv megmaradt – mesélte Papp Annamária, aki 2012 óta vezeti az egyesületet.

Vagyis már hosszú-hosszú évtizedek óta együtt túráznak a lepsényiek, a kezdetek a múlt homályába vesznek. A lényeg, hogy a jó szokást okosan egymásra hagyományozták a generációk: jelenleg 130 tagjuk van, közülük úgy 40 személy állandó kiránduló. A korosztály szép vegyes, az „utazó keretben” van 6 éves ifjonc és 70 éves elmúlt rutinos talpaló is, így aztán túráik nem kifejezetten teljesítménytúrák, de azért igyekeznek mindig megdolgozni izmaikat is. 10, 20 és 25 kilométeres túrákat szerveznek. Nemcsak helyiek járják túráikat, hanem mezőszentgyörgyiek, enyingiek és balatonbozsokiak, balatonfőkajáriak és Székesfehérvárra elszármazott lepsényiek is.

Üdvös, hogy pályázati forrás és a személyi jövedelemadók 1 százalékából befolyó összegek is segítik a kiránduló kedvet, túra- GPS-ekhez és túrabotokhoz is így jutottak.

Tavaly többek között eljutottak a felvidéki Hernád-áttöréshez, voltak Kőszeg és Szombathely környékén, de átruccantak Tolna megyébe is. Olyan év meg talán nem is volt, hogy a Bakonyban ne jártak volna!

Az egészségnevelés és a túrázás iránti kedv fellendítése, illetve az emberek kimozdítása a céljuk. Túráik mindenki számára nyitottak. Most szombaton a 8.40 órakor induló vonattal jönnek Lepsényből Fehérvárra, a Sóstó Természetvédelmi Terület meglátogatásával kezdik a túraévet.

