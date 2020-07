Találkozunk online! – Interneten tartották a kapcsolatot Székesfehérvár és testvértelepülései

A veszélyhelyzet ellenére is élő volt a testvértelepülési kapcsolat Székesfehérvár és partnerei között.

Noha idén több nagyobb rendezvény is elmaradt (például a Giro d’Italia kerékpáros verseny, az Entente Floralia nemzetközi virágosító verseny, a finn és német baráti körök székesfehérvári látogatásai), Fejér megyeszékhelyének vezetése továbbra is tartja a kapcsolatot a testvértelepülések lakóival. A 21. század lehetőségeivel élve webkonferenciát szerveztek a polgármesterek, valamint egy Smart Cities nevű szemináriumon is részt vettek online, amelyen az okosvárosok lehetőségeiről, együttműködéséről diskuráltak. Egy másik webmeetingen az olasz Cento vezetésével tárgyaltak az uniós pályázati pénzekkel kapcsolatban – tudtuk meg Lehrner Zsolt alpolgármestertől, aki kiemelte: a járványhelyzetben nem lazult a kapcsolat, sőt a kialakult helyzet közös gondolkodásra késztette a döntéshozókat.

Deák Lajosné, a család- és nemzetpolitikai ügyek tanácsnoka emlékeztetett: Fehérvár első testvérvárosi együttműködését 1957-ben a finnországi Kemivel kötötte. A listában már a következő települések is megtalálhatók: Opole, Luganszk, Blagoevgrád, Gyulafehérvár, Nagyvárad, Schwäbisch Gmünd, Chorley, Birmingham (USA), Zadar, Biograd na Moru, Cento, Erdenet, Kocaeli, Pozsony, Chang Chun, Hradec Králové, Gyergyószentmiklós és Csíkszereda.

Az összefogás ezúttal is erős volt: Schwäbisch Gmündből hasonlóan egyedi maszkot kapott a város, mint amilyet a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. által minden testvérvároshoz eljuttatott Cser-Palkovics András polgármester.