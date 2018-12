Találkozón az örökifjú gyógyszerészek

Folyamatosan zengett a Für Elise a Kígyó utcai panelházban, a megyei gyógyszerészi kamara „székhelyén”.

A helyszínre sorra érkeztek a 65 év feletti örökifjú gyógyszerészek – ahogy Schneider Attila megyei elnök titulálta őket. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy a megyei vezető és a kamara hivatalvezetője, Szárazné Mariann vendégül látta a tagokat. – Úgy vélem, a kamarának feladata, hogy a még dolgozók mellett a már nem aktív tagokkal is tartsa a kapcsolatot – mondta el az elnök, miközben a háttérben az akár több éve egymást nem látott gyógyszerészek sorra üdvözölték egymást. Jelenleg ötven 65 év feletti tagot számlál a kamara megyei szervezete, ebből ottjártunkig több mint tíz fő jött el a rendezvényre.

Néhányukat a hóesés riasztotta vissza, míg mások az esemény idején is dolgoztak. – Nagyon örülök, hogy… – Megöregedtünk? – csatolt közbe az egyik örökifjú, majd a nevetések között Schneider Attila befejezte a mondatot: – hogy évről évre egyre többen jönnek a rendezvényre. Ezúttal a szendvicsek és az üdítő mellé játék is dukált: a 30–50 évvel ezelőtt játszott filmek, sorozatok és műsorok címeit kellett kitalálni, zene alapján. A Tenkes kapitánya vagy a Delta mellett autentikus elemek is megjelentek, mint a Kórház

a város szélén, A klinika és Koltai Róbert előadásában a Patika. A legtöbb megfejtés a mezőfalvai Molnár Zoltánnétól érkezett, ő ajándékcsomaggal térhetett haza; a második helyezett Lippai József kávécsomagot, a harmadik helyezett Ács Kurucz János pezsgőt kapott.

