Találkozás és szabadtéri muzsika Baracskán

Oly sok tervezett esemény elmaradt, de a közösségi élet a napsütéses őszben felpezsdíthető. Szőlősy Attila polgármester és Kolumbán Ottília alpolgármester a szabadba hívta találkozóra a falubelieket.

A katolikus templommal szemben szép park és szoborkert található Baracskán, ahol igazán nincs klasszikus faluközpont. Ennek kialakítására törekszenek a különböző falurészek egyébként lakályos, s a községet körbeölelő kies terület összekapcsolásával. Ha nem találkozhatnak bent, hát összegyűlnek a szabadban, amíg az időjárás engedi, határozott a polgármester és helyettese, s a faluház vezetője, Kupi Gábor. Kolumbán Ottília alpolgármester és háziorvos nagy közösségszervező, számos civil szervezetet hívott életre, szellemes megnevezéssel beazonosíthatóan. Kezdődött az Éppen péntek! egyesülettel, ami először sétára, gyaloglásra invitálta az első alkalmakon a megjelenteket. Aztán folytatódott a kisebb-nagyobb csoportok körbehatárolása, vagyis a cél határolta őket, nem szigorúan, persze. Lettek kerékpárosok, dalosok, muzsikusok, még mozgássérültek is útra keltek, kerekesszékkel, s a modern motoros székkel, s végül egy háromnapos „kiscaminót” hozott össze az egészséges életmód és az egyszerűségből a maximumot kihozó Kolumbán doktornő. Egyedül nem ment volna, de egyre többen csatlakoztak a dinamikus orvosnőhöz, kezdetben az aktív idősek és nyugdíjasok, majd a fiatalabb korosztály is.

Fát ültetni mindig időszerű, vélték a késői napsütésben, s Lantos András, a helybéli faiskola vezetője által ajándékozott fehérvirágú galagonyát ültették el a parkban. Az alig kőhajításnyira fekvő Makovecz-faluház udvarára sétáltak át ezután, ahol terített asztallal várták a „covid-kicselezőket”. Szigorúan maszkban volt mindenki, az udvaron a teát, a friss házikalácsot és pogácsát a kellő távolságra elhelyezett székeken fogyasztották el. Puszik és kézfogások helyett szélesebb mosolyokkal és kedves szavakkal üdvözölték egymást, s az igazi meglepetés az élőzene volt. Az alig egy esztendeje alakult Baracska Band zenekarból az énekes Suki Csaba és a cimbalmos Oláh József Szőmi foglaltak helyet a nyitott ajtóban, s klasszikus magyar nótákból adtak válogatást.

Szőlősy Attila polgármester lelki húrokat pendített meg prózában, szólván arról, hogy a járvány, a félelem idején még inkább szükség van az összekapaszkodásra, a szeretetre. A közhelynek számító biztatásnak ma nagyobb a súlya, mint bármikor! Apróságokra is figyeljünk fel jobban, s vegyük észre a hétköznapinak számító szépségeket, szólt hitelesen a teológus végzettséggel is bíró családapa polgármester. Kolumbán Ottília is a szokott modorában szolgált orvosi tanácsokkal, amelyek mindig közérthetőek és hatásosak. A doktornő magas minőségű tudományos orvosi munkája mellett a józan ész és a természetből nyert ősi tapasztalatokat ötvözi javaslataiban, s ezek könnyedén betarthatók. Egyszerű és egészséges, de mindenekfelett kevés táplálék, sok mozgás, séta, csupán néhány vitamin, hideg-meleg váltott zuhany csodákat tesz szervezetünk érdekében. A fizikai távolságtartás pedig csöppet sem jelent lelki elszigetelődést – erről szólt a baracskai szabadtéri, őszi, zenés, vendéglátásos találkozó.