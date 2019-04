Floralia – Több ezer ember köszöntötte a tavaszt Tácon

Hetek óta azért szurkoltak a Floralia szervezői és kedvelői, hogy ne mossa el az eső a rendezvényt. S bár már csak borús napra keltünk szombaton, a hideg, viharos szél sem tartotta vissza a több ezer résztvevőt. Minden évben Septimius Severus császár 202. évi látogatását idézik fel ezen a hétvégén, Flora istennő oltalma alatt, alattvalóinak kíséretében.

Egész nap tépte a szél a nézők haját, a résztvevők tógáját és a római katonák lófarkas zászlaját. Szabó Miklós köszöntő beszédében azt kérte Flora istennőtől, hogy ajándékozzon meg minket egy kis napfénnyel, ami egy rövid ideig, néhány gladiátorjáték erejéig meg is történt.

Minden korcsoport igényét kiszolgálta a park

11 órakor a császár bevonulását tekinthettük meg, mely minden évben lenyűgöző: az öltözékek, a páncélzatok, fegyverek, lovas katonák korhű képet adnak az ókori római világról, melyet idén is a Trigonon zenekar zenei aláfestése tett tökéletessé. Ezután újabb gladiátorjátékokat tekinthettünk meg, melyeknek bevezetőjében Nádorfi Gabrielláról is megemlékeztek. A gladiátorok küzdelmeit a gyerekek ugyanúgy élveztek, mint szüleik, sőt kis fakardjaikkal és pajzsaikkal a csemeték komoly háborúkat vívtak egymással.

Sor került még ókori római divatbemutatóra. Nagy Judit, a Szabad Színház elnöke vezetett minket az öltözékek változatos világán: a szolgák viseletétől a lovagok öltözékén át egészen a császár ruhájáig minden kor- és társadalmi csoportot megjelenítettek.

Szerte a parkban a hagyományőrző csoportok bemutatókat tartottak, küzdöttek egymás ellen, vagy épp a gyerekeket tanították pajzzsal harcolni. Népszerű volt a virágkoszorú-készítés, az állatsimogató, sok gyermek a régészkedést is kipróbálhatta, és logikai fajátékokkal okosodhatott. A vásárosoknál beszerezhetünk szerencsehozó lópatkót, szépítő szappanokat, gyöngy- és bőrékszereket, édességeket és olyan virágokat is, melyek már a római korban is népszerűek voltak.

És a színdarabról…

Kétszer mutatták be a délután folyamán a Szamárvásár című előadást, melyet Matuz János rendezett Plautus komédiája alapján. Az évek óta tartó hagyomány ellenére idén nem ókori görög, hanem római szerző művét dolgozták fel. Plautus gyakran foglalkozott szerelmi és hétköznapi témákkal, melyeknek a Szamárvásár tökéletes példája. A gazdag római patrícius, Demaenetus idősödő felesége mellett más hölgyek társaságát keresi, s szemet vet fia szerelmére is. Pénzzel próbálja megvesztegetni fiát, melyet felajánl, hogy fia ennek árából vegye feleségül a kiszemelt lányt, de az első éjszaka jogát adja át neki. A tervet szolgálójuk, Libanus és Diabolus, az öreg, de még mindig szerelemre éhes ügyvéd kuszálja végleg össze. A darab óriási sikernek örvendett, pikáns humora gyakran megkacagtatta a közönséget, akik vastapssal jutalmazták a fehérvári diákszínjátszókat, a Vörösmarty Színház és a Szabad Színház színészeit. A zenéért Ferenczy-Nagy Boglárka és Hámori János felelt, mely tökéletesen kiegészítette a darabot.