Szüreti felvonulással ünnepelték az iszkaszentgyörgyiek a szőlőérést

Volt népdaléneklés, népi játék és hangszeres előadások is.

Szombaton délelőtt a megújult Közösségi Térben, a Tehetségszínpadon volt lehetőség bemutatkozni több kategóriában. Volt népdaléneklés, népi játék és hangszeres előadások is. Fülöp Judit a település könyvtáros-művelődésszervezője elmondta: – Településünkön évek óta magas színvonalon működnek a néptáncos közösségek különböző korosztályokban, ennek a tevékenységnek köszönhetően alakult meg 2018 tavaszán az Iszkaszentgyörgyi Citerakör. Vezetőjük Soós János Magyar Kézműves Remek díjas népi iparművész, aki tizenkét saját készítésű hangszert ajándékozott a közösségnek. A citerakör mellett bemutatkoztak az óvodásaink, és Szilasi Dénes, Kovács Ferenc és Ujvári Zorka általános iskolás tehetségeink is. Az előadás közben vendégeink Tatai Anita mandalafestő kézműves foglalkozásán is részt vehettek.

Délben vette kezdetét a kastély udvarán a Szüreti Felvonulás, amelyet Kincsesbánya, Ősi, Isztimér, Székesfehérvár, Moha, Sárkeszi, Csór, Várpalota, Inota, Balatonfüred, Hidegkút és Iszkaszentgyörgy lovasai kísértek, ünnepi viseletben, kilenc megállóhelyen teremtve igazi szüreti hangulatot. Ebben az évben Bíró Kitti, Asboth Melinda és Vizler Bernadett helyi lakosok kezdeményezésére a felvonulással emléket állítottak Kámánné Pinke Editnek, aki korábban hosszú éveken át szervezte a szüreti rendezvényeket. Alkalmi tánccsoport alakult, akik a falu több pontján is felléptek. A viseletek megvarratását több helyi vállalkozó és az önkormányzat támogatta. A bálon a Viking zenekar játszott és valakinek a bálterem mennyezetéről csüngő szőlőfürtöt is sikerült ellopnia.