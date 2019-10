Szupermodern eszközökkel gyarapodott Bicske

Az ügyeletes orvosok ajándéka pedig arról szól, hogy a hétköznapi gyengédség és segítség nem kevésbé fontos gesztus lehet.

Okospadnak nevezik azt a pad formájú eszközt, amely képes feltölteni a mobiltelefonunkat, és internetezni is lehet rajta ülve, kapcsolatba kerülni általa a világhálóval. A fiatalok pontosan tudják, miről van szó, de már az idősebbeknek sem idegen az ilyesmi. Két helyen állították fel ezt az okospadot Bicskén, az egyiket logikusan a Vajda János Gimnáziummal szemközti parkban, a Kossuth téren, ahol diákok, felnőttek várakoznak a buszra reggeltől estig.

A napelemek akár négy napig is biztosítják a szükséges energiát

A másikat a Bicske Szíve Parkban, ahol szintén szívesen időznek leginkább a fiatalok, gyerekek, s akár összeköthetik a kellemest a hasznossal: míg töltődik a telefon, lehet személyesen beszélgetni! A helyi vállalkozó Molnár Tamás gyakran adományoz a helyi közösségeknek, életfilozófiájának része az adakozás.

Az átadóünnepség még éppen a választás előtt volt, a jelenlegi polgármester, akkori alpolgármester Bálint Istvánné, Pálffy Károly polgármester, képviselők, jelöltek, gimnazisták adták-vették birtokba a köztéri alkalmatosságot. Egyszerűen ülni is lehet rajtuk, ám telefontöltésre és internetezésre is használhatók, ezért smart, azaz okoseszközként aposztrofálják. Molnár Tamás vállalkozó elmondta, hogy 2017-ben Horvátországban járva szinte minden településen találkozott hasonló okospadokkal. Ekkor határozta el, hogy cégével 2021-ig Magyarország összes településére juttatnak belőlük.

A padokon két USB-csatlakozón keresztüli és vezeték nélküli töltési lehetőségre is mód nyílik, az ülőfelületen elhelyezett napelemek akkumulátorokat töltenek, amelyek akár négy napig is biztosítják a szükséges energiát. A padokba tucatnyi szenzort építettek, így képesek a levegő összetételét, páratartalmat, hőmérsékletet is mérni, s minden adatot online felületen közzétenni.

A bicskei rendelőintézetben óriási fejlesztéseket hajtottak végre az utóbbi időben, korszerű és drága berendezések szolgálják a diagnosztizálást és a gyógyítást. A hosszú időn át egészségügyi szakemberként dolgozó Bálint Istvánnénak különösen szívügye a segítő szakmákban tevékenykedők munkakörülményeinek figyelemmel kísérése: nem véletlenül vezetett gyűjtést mentőknek, tűzoltóknak. Ezúttal a rendelőintézet orvosi ügyeletének vett át két ágyat. Az ajándékozó cég adományát az összevont központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet Kossuth téri épületében adta át Bálint Istvánné Molnár Lászlóné ügyeletvezetőnek.